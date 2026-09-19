دو پویانمایی کانون پرورش فکری به مسابقه جشنواره فیلم کودکان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دو پویانمایی «لباس بینقش» و «یک جای دور» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به بخش مسابقه فیلمهای کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان راه یافت. در این دوره از جشنواره از مجموع ۲۸۳ اثر رسیده به دبیرخانه، ۲۶ اثر برای حضور در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی انتخاب شدهاند که دو اثر از آنها از تولیدات کانون است.
پویانمایی «لباس بینقش» به کارگردانی شیوا صادقاسدی و تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یکی از آثار راهیافته به این بخش است.
این پویانمایی داستان دو دختربچه خردسال را روایت میکند که با یکدیگر دوست هستند. یکی از آنها دلبستگی زیادی به نقشهای روی لباسش دارد که تصویر یک خرگوش نیز در میان آنهاست. روزی خرگوش کوچک از لباس او جدا میشود و به لباس دختربچه دیگر میرود و زندگی تازهای را آغاز میکند؛ بهگونهای که انگار دیگر قصد بازگشت ندارد.
پویانمایی کوتاه «یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیرمحسنی و تهیهکنندگی عباس قدیرمحسنی، محصول مرکز تجربیات هنری و ایدههای نو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دیگر اثر کانون در بخش مسابقه است.
«یک جای دور» داستان گاوی است که از مزرعه خود قهر میکند و راهی جایی دور میشود تا مکانی بهتر از مزرعهاش پیدا کند، اما در مسیر رسیدن به مقصد با حقیقتی تازه روبهرو میشود.
این پویانمایی پیش از این نیز در چند رویداد بینالمللی حضور داشته است؛ انتخاب رسمی جشنواره Filmmaker Sessions – Volume ۱۱ انگلستان، دریافت عنوان Honorable Mention از جشنواره Films That Move آمریکا و حضور در بخش رسمی VisiOn Film Festival ایتالیا از جمله این دستاوردهاست.
«یک جای دور» همچنین به بخش مسابقه رسمی شانزدهمین جشنواره Kino Festival «نور جهان» راه یافته است.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
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