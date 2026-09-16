اعلام آثار بخش مسابقه کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی جشنواره کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، از مجموع ۲۸۳ اثر رسیده به دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۲۶ اثر به مسابقه فیلم‌های کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی راه یافته است.

اسامی این آثار به شرح ذیل است:

۱. «آنجا که صبح می‌ماند» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرزانه قبادی

۲. «آنی و مانی (کدو تنبل)» در قالب سریال به کارگردانی محمدعلی بصیری‌نیک و تهیه‌کنندگی ناصر جاهدنیا، محصول مرکز پویانمایی صبا

۳. «ببعی و معمای نان ساندویچی» در قالب سریال به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری، محصول مرکز اوج کودک و نوجوان و شبکه نهال

۴. «بستنی شور» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی میثم نورانی

۵. «بلوط دوم» به کارگردانی ریحانه کاوش و تهیه‌کنندگی علی رئیسی و محصول صدا و سیمای مرکز اصفهان

۶. «بهترین دشمن» به کارگردانی امیرعلی صفاری و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شاهرود

۷. «پنجره‌های آفتابی» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی گلاره رنجبر

۸. «تالاب» به کارگردانی فاطمه محمدخلفی و تهیه‌کنندگی مریم محمدخلفی

۹. «جعبه سفید» به کارگردانی نرگس اسداللهی و تهیه‌کنندگی نرگس اسداللهی و رضا سربخش

۱۰. «چیا (شاخ‌های بلند)» در قالب سریال به کارگردانی امیر سحرخیز، هاجر مهرانی و مرتضی نائیجی و تهیه‌کنندگی امیر سحرخیز، محصول مرکز پویانمایی صبا

۱۱. «حیدر نام من است» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عطا پناهی، محصول استودیو بادبان

۱۲. «خال خالی» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی پدرام بهرامی و تهیه‌کنندگی عطا پناهی، محصول استودیو بادبان

۱۳. «رابی و روبی (نَه)» در قالب سریال به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری، محصول سازمان اوج

۱۴. «زومپیا» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی کاوه کنعانی و تهیه‌کنندگی میثم نورانی

۱۵. «ساعت پویا (راز صندوق)» در قالب سریال به کارگردانی آرش رازانی و آبتین یغماییان و تهیه‌کنندگی آبتین یغماییان، محصول مرکز پویانمایی صبا

۱۶. «سپر رنگی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی زیبا معروفی، محصول مرکز انیمیشن‌سازی بازآ و بنیاد ملی پویانمایی ایران

۱۷. «شیشه‌ای در قلب من» به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران و تهیه‌کنندگی علی قربانی و امیر مهران

۱۸. «کاوان و جیکا (فوق قهرمان)» در قالب سریال به کارگردانی رسول حسینی و تهیه‌کنندگی سیدمصطفی کیوانیان، محصول مرکز پویانمایی صبا

۱۹. «لباس بی‌نقش» به کارگردانی شیوا صادق‌اسدی، تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۲۰. «ماجراهای نوید (معلم)» در قالب سریال به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر، محصول شبکه نهال سیما

۲۱. «ماهی‌ها گریه نمی‌کنند» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرشاد فرهنگ

۲۲. «نابغه‌های کوچک (بپا نیفتی)» در قالب سریال، به کارگردانی فرخ یکدانه و تهیه‌کنندگی امید نجیب‌زاده، محصول مرکز پویانمایی صبا

۲۳. «نقطه» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرارسلان حسین‌زاده

۲۴. «وقتی چهارساله شدم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پیمان دهقانی

۲۵. «یجور دیگه ادامه می‌دیم» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی عبیری

۲۶. «یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیرمحسنی و تهیه‌کنندگی عباس قدیرمحسنی، محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.