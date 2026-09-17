تشکیل پرونده‌ تعزیراتی برای تولیدکنندگان متخلف لباس فرم مدارس در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی لباس مدارس با اشاره به آغاز طرح ویژه نظارتی بر بازار در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرواقعی به خانوادهها طرح پایش و نظارت میدانی بازرسان صمت بر فعالیت کارگاهها و واحدهای دوزندگی لباس فرم مدارس با جدیت در سطح استان در حال اجرا است.
وی به تخلفات شناساییشده در جریان این گشتهای نظارتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بازرسیهای میدانی تخلفات محرز برخی از تولیدکنندگان آشکار شده به طوری که تعدادی از واحدها برخلاف ضوابط و مصوبات ابلاغی اتحادیه اقدام به «تقلب در نوع پارچه» کرده و با جایگزین کردن اقلام نامرغوب بیکیفیت و ارزانقیمت لباسها را با ارقام بالاتری از نرخنامه مصوب به اولیای دانشآموزان عرضه میکردند.
رئیس اداره بازرسی صمت استان همدان با تاکید بر لزوم شفافیت در معاملات صنفی تصریح کرد: عدم نصب نرخنامه مصوب در دید عموم و امتناع از صدور صورتحساب معتبر از دیگر موارد شایع نقض قوانین صنفی در این بازرسیها بوده در حالی که آگاهی از نرخ دقیق و دریافت فاکتور رسمی از حقوق قانونی و غیرقابل چشمپوشی خریداران به شمار میرود.
جمشیدی در پایان با هشدار به متخلفان صنفی تاکید کرد: پرونده این واحدهای صنفی متخلف به همراه گزارش مستندات و احتساب جرایم سنگین به منظور صدور حکم و برخورد قاطع قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان همدان ارسال شده است و روند نظارتها تا پایان بازگشایی مدارس با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما