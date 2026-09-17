تشکیل ۱۰۰ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان استان ایلام

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد برخی واحدهای نانوایی و صمونی‌های آزادپز، اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایلام در راستای وظایف ذاتی و صیانتی خود، با تشکیل تیم‌های بازرسی میدانی و روزانه، بر تمامی ابعاد فعالیت این واحدها، اعم از وزن چانه، رعایت ساعات کاری، قیمت مصوب و نحوه توزیع آرد، نظارت دقیق دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از برخورد بدون تبعیض با هرگونه تخلف صنفی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای متخلف تشکیل شده است. همچنین در راستای برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، ۸ واحد صنفی آزادپز برای اعمال مجازات‌های غیرنقدی از جمله پلمب، به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شده‌اند.

وی در خصوص دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون عرضه صمون به اغذیه‌فروشی‌ها نیز تصریح کرد: فعالیت این واحدها در چارچوب تفاهم‌نامه منعقد شده میان اتحادیه اغذیه‌فروشان و خبازان تعریف شده است تا ضمن تأمین نیاز این صنف، خللی در خدمات‌رسانی به عموم شهروندان نیز ایجاد نشود.

طولابی با تأکید بر هوشمندسازی شبکه توزیع آرد و نان در استان افزود: در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان استان و با هدف شفافیت کامل، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه، فرآیند اتصال تمامی واحدهای آزادپز به سامانه هوشمند «نانینو» در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در پایان از شهروندان خواست به عنوان بازرسان افتخاری، هرگونه مشاهده تخلف، گران‌فروشی یا کم‌فروشی را با ارائه مستندات دقیق به مراجع نظارتی این سازمان گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.