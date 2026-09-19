به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن صنعتکاران پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به تداوم نبرد تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در این عرصه، رسانهها نیز یکی از سنگرهای مهم دفاع از کشور را بر عهده داشتند و با حضور بهموقع و اطلاعرسانی مناسب، روایتهای اصلی حوادث را به افکار عمومی منتقل کردند.
وی افزود: رسانهها در کنار اطلاعرسانی، مطالبهگری درباره جنایتهای نظام سلطه در جریان جنگ تحمیلی علیه مردم ایران را نیز دنبال کردند و جنایتهایی همچون حمله به مدرسه شجره طیبه، حادثه عروسی در کوهستک و جنایت رخداده در منطقه چاه تنگو شهرستان قشم را به افکار عمومی معرفی کردند.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان بیان کرد: این اطلاعرسانی بهموقع موجب شد ابعاد جنایتهای رژیم صهیونیستی در برابر افکار عمومی جهان قرار گیرد و از این منظر باید از تلاش همه فعالان رسانهای در این عرصه قدردانی کرد.
دفاع مقدس زمینهساز شکلگیری دانش و توانمندیهای دفاعی
صنعتکاران با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی هشت ساله نیز در شرایطی به کشور تحمیل شد که وابستگیهای گستردهای در حوزههای مختلف، بهویژه در بخش دفاعی وجود داشت، اما ایستادگی مردم و رشادت رزمندگان موجب شد یک پیروزی بزرگ و ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.
وی ادامه داد: بسیاری از نیازمندیهایی که در دوران دفاع مقدس برای کشور ایجاد شد، در سالهای بعد به دانش، علم و فناوری تبدیل شد و امروز آثار آن تجربهها را در اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان افزود: تجربیات و دانش بهدستآمده در هشت سال دفاع مقدس زمینهساز اقتدار جمهوری اسلامی در نبردهای اخیر و جنگ ۴۰ روزه و نبرد هرمز شد.
صنعتکاران بر ضرورت ثبت و روایت صحیح این مقاطع تاریخی تأکید کرد و گفت: هر کشور و ملتی وظیفه دارد داشتهها، ارزشها و تجربیات خود را در برهههای مختلف تاریخ بهدرستی روایت کند.
دفاع مقدس و نبرد اخیر یک مسیر پیوسته
وی با بیان اینکه روایت دفاع مقدس نباید از تحولات امروز جدا شود، تصریح کرد: باید پیوند میان هشت سال دفاع مقدس و شرایط اخیر برای نسل امروز و آینده بهدرستی تبیین شود تا مشخص باشد مسیری که مردم ایران، رزمندگان و جهادگران طی کردهاند، چگونه به دستاوردهای امروز منتهی شده است.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: همه دستگاهها در حوزه روایتگری و انتقال این تجربیات به نسل آینده وظیفه و مأموریت دارند و باید تلاش شود این واقعیتها هم بهخوبی روایت، هم بهدرستی عرضه و هم برای نسلهای آینده منتقل شود.
صنعتکاران با اشاره به نقش اقشار مختلف مردم در دفاع مقدس افزود: در هشت سال دفاع مقدس هیچ قشری را نمیتوان یافت که در این عرصه نقش نداشته باشد؛ بازاریان، طلاب، روحانیون، دانشجویان، دانشآموزان، زنان، مردان، پیران و جوانان هرکدام به اندازه توان خود به میدان آمدند و در پیروزی ملت ایران سهیم شدند.
اجرای بیش از ۸۰۰ برنامه در هرمزگان
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در هرمزگان اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ برنامه در چند هزار نقطه استان و در پایگاههای بسیج، مساجد، کانونها، حوزههای مقاومت و واحدهای مقاومت بسیج برنامهریزی شده است.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ادامه داد: در اماکن عمومی، گلزارهای شهدا و نقاط مختلف شهرها نیز برنامههای متعددی پیشبینی شده است که در طول هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
صنعتکاران گفت: هدف از اجرای این برنامهها، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تبیین ارزشهای هشت سال دفاع مقدس و همچنین روایت حوادث و رشادتهای نبرد اخیر و انتقال آن به افکار عمومی است.
«لبیک یا خامنهای عزیز» شعار محوری هفته دفاع مقدس
وی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال گفت: شعار محوری این هفته «لبیک یا خامنهای عزیز» تعیین شده و برنامههای هفته دفاع مقدس با همین رمز و شعار آغاز خواهد شد.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان افزود: یکی از برنامههای محوری این هفته، تجلیل از رزمندگان، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس است که در روزهای ابتدایی هفته برگزار خواهد شد.
برگزاری همایش اقتدار با حضور ۱۱۰ هزار نفر
صنعتکاران از برگزاری همایش اقتدار در هرمزگان خبر داد و گفت: این برنامه با حضور قریب به ۱۱۰ هزار نفر در بندرعباس، شهرستانها و جزایر خلیج فارس برگزار میشود.
وی افزود: افرادی که برای حضور در این برنامه ثبتنام و سازماندهی شدهاند، در این رزمایش بزرگ حضور خواهند یافت و ضمن تجدید بیعت و میثاق با ارزشهای دفاع مقدس و شهدای نبرد اخیر، آمادگی خود را برای حضور در صحنه و دفاع از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان همچنین از پیشبینی برنامههایی برای گرامیداشت یاد و نام شهدای نبرد اخیر و تأکید بر خونخواهی شهدا خبر داد و بر ضرورت انعکاس مناسب این برنامهها در رسانهها تأکید کرد.
نواخته شدن زنگ مقاومت در مدرسه شجره طیبه میناب
صنعتکاران با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی گفت: یکی از محورهای برنامههای امسال، توجه به مدارس و دانشگاهها است و بهصورت نمادین زنگ مقاومت در مدارس استان نواخته خواهد شد.
وی افزود: آغاز این برنامه از مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب خواهد بود؛ مدرسهای که در جریان جنایت اخیر هدف حمله قرار گرفت و جمعی از دانشآموزان آن به شهادت رسیدند.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان اظهار کرد: در این مراسم دانشآموزان، جامعه فرهنگی و مردم استان و کشور بار دیگر با شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه تجدید بیعت و میثاق خواهند کرد.
صنعتکاران همچنین از اعزام کاروانهای راهیان دفاع مقدس به مدارس خبر داد و گفت: راویان دفاع مقدس در این برنامهها حضور خواهند یافت تا روایت جنگ و حماسههای دوران دفاع مقدس را برای دانشآموزان تبیین کنند.
سردار حسن صنعتکاران اظهار کرد: برنامههای روشنگری و تبیینی در طول این هفته در سراسر استان دنبال خواهد شد و اردوهای پیشرفت نیز با حضور دانشآموزان برگزار میشود.
وی افزود: برای خانوادههای معظم و معزز شهدا نیز برنامههای مختلفی پیشبینی شده و تلاش میشود از مقام و جایگاه این خانوادهها تجلیل شود.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان همچنین از برگزاری برنامه غبارروبی گلزار مطهر شهدا در سراسر استان خبر داد و گفت: این برنامه در دوم مهرماه برگزار خواهد شد و در کنار آن، یاد و خاطره شهدای شهرستان میناب و دیگر شهدای استان گرامی داشته میشود.
هرمز جزیره مقاومت میزبان برنامههای هفته دفاع مقدس
صنعتکاران با اشاره به جایگاه یادمان شهدای هرمز در برنامههای هفته دفاع مقدس بیان کرد: جزیره هرمز یکی از یادمانهای دفاع مقدس استان است که هر ساله هزاران نفر برای زیارت قبور مطهر شهدا و بهرهمندی از برنامههای فرهنگی به این جزیره سفر میکنند.
وی ادامه داد: برنامههای مربوط به یادمان شهدای هرمز و معرفی ظرفیتهای این یادمان در هفته دفاع مقدس دنبال خواهد شد.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از برپایی نمایشگاههای مختلف در سراسر استان خبر داد و گفت: این نمایشگاهها با هدف تبیین رشادتها، ایثارگریها و ارزشهای دوران دفاع مقدس برگزار میشوند.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف در این نمایشگاهها افزود: مسابقات مختلف از جمله برنامه «میدان یار» و همچنین برنامههای ورزشی برای سربازان در طول هفته دفاع مقدس پیشبینی شده است.
صنعتکاران همچنین از برگزاری رژه خودرویی و برنامههای حضور میدانی در نقاط مختلف استان خبر داد.
وی با اشاره به مأموریتهای امنیتی و دفاعی سپاه در استان اظهار کرد: یکی از رسالتهای مهم همه ما تأمین امنیت است و امروز بخش قابل توجهی از رزمندگان هرمزگان در خطوط دفاعی و میدانهای عملیاتی حضور دارند.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان افزود: بخش مهمی از مأموریتهای رزمندگان در جزایر و خطوط ساحلی استان دنبال میشود و برنامههای مرتبط با تأمین امنیت در سطح محلات نیز در طول هفته دفاع مقدس پیگیری خواهد شد.
صنعتکاران همچنین از برگزاری یادواره شهدای اهل سنت در شهرستان بندرخمیر خبر داد و گفت: یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره نیز گرامی داشته خواهد شد و برنامههای یادواره شهدا در مدارس سراسر استان به نیابت از شهدای والامقام برگزار میشود.
وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا بیان کرد: در هفته دفاع مقدس تلاش میکنیم یاد و خاطره شهدا و همچنین امام شهید را که جان خود را برای ملت ایران فدا کرد، گرامی بداریم.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به فعالیتهای عمرانی و محرومیتزدایی سپاه گفت: پروژههای مختلفی برای افتتاح در هفته دفاع مقدس پیشبینی شده است.
وی افزود: فاز سوم شهرک محرومیتزدایی در جزیره هرمز، خانههای بهداشت، مدارس و کارگاههای اشتغالآفرینی از جمله طرحهایی هستند که در این ایام به بهرهبرداری خواهند رسید.
صنعتکاران ادامه داد: هدف از اجرای این طرحها، خدمترسانی و کمک به رفع نیازهای مردم در نقاط مختلف استان است.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی برای دانشآموزان نیازمند خبر داد و گفت: تأمین نوشتافزار و اقلام مصرفی مورد نیاز دانشآموزان با همکاری نهادهای حمایتی در طول هفته دفاع مقدس دنبال خواهد شد.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از اعزام تیمهای تخصصی پزشکی به مناطق مختلف استان نیز خبر داد و اظهار کرد: تیمهایی از بهداری سپاه و بسیج جامعه پزشکی استان و همچنین گروههایی از خارج استان در این برنامه مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: این تیمهای پزشکی ضمن حضور در کنار رزمندگان مستقر در نقاط مختلف استان، در محلات و مساجد نیز حضور پیدا کرده و خدمات پزشکی به مردم ارائه خواهند کرد.
صنعتکاران با اشاره به سایر برنامههای هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برنامههای متعددی در سطح پایگاههای بسیج، حوزههای مقاومت و کانونهای بسیج اقشار پیشبینی شده که جزئیات آنها در ادامه توسط سخنگوی سپاه اعلام خواهد شد.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش اصحاب رسانه در پوشش مسائل امنیتی و دفاعی استان قدردانی کرد و گفت: رسانهها در شرایط خاص استان و در حوزه مأموریتهای دفاعی و امنیتی، تلاشهای زیادی انجام دادهاند.
وی با تأکید بر اهمیت روایتگری هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور پیروزیهای بزرگی است و باید روایتهای ارزشمندی از این دوران تولید شود تا نسل آینده با داشتهها و دستاوردهایی که رزمندگان و مردم در مقابله با دشمن به دست آوردند، آشنا شوند.
صنعتکاران با اشاره به تحولات سالهای گذشته گفت: دشمن همواره با هدف شکست انقلاب اسلامی وارد میدان شده و تلاش کرده است از مسیرهای مختلف به این هدف دست پیدا کند، اما در جنگ هشت ساله، حوادث امنیتی، تحریمها و ایجاد اختلافات داخلی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز نیز دشمن به صورت مستقیم وارد میدان شده است، اما پایداری و توانمندی رزمندگان، حضور مردم در صحنه و رهبری امام شهید و در ادامه امام حاضر، سه ضلع قدرتی را برای جمهوری اسلامی و ایران ایجاد کرده که زمینهساز پیروزیهای ارزشمندی شده است.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در پایان تأکید کرد: برای تداوم این پیروزیها باید همه کمک کنیم تا همبستگی، همدلی و وحدت ملی در جامعه تقویت و گسترش پیدا کند و اجازه داده نشود به ارزشهای نظام و انقلاب تعرضی صورت گیرد یا کسی به کشور و ارزشهای مردم لطمه و صدمه وارد کند.
نظر شما