به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم، حجت‌الاسلام حبیب رضازاده در چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به مشکلات معیشتی و درمانی برخی خانواده‌ها، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ دستگیری از نیازمندان تأکید کرد.

وی با قدردانی از خیران و مردم نیکوکار خاتم افزود: مردم و خیران شهرستان همواره در حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، دانش‌آموزان نیازمند و بیماران پیشگام بوده‌اند و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

امام جمعه خاتم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیران را برای کاهش بخشی از مشکلات معیشتی و درمانی خانواده‌های نیازمند ضروری دانست و خواستار مشارکت بیشتر دستگاه‌های مسئول، خیران و مردم در این زمینه شد.

فرهنگ مواسات و همدلی از محورهای اصلی چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم بود.