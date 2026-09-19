به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم، حجتالاسلام حبیب رضازاده در چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به مشکلات معیشتی و درمانی برخی خانوادهها، بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ دستگیری از نیازمندان تأکید کرد.
وی با قدردانی از خیران و مردم نیکوکار خاتم افزود: مردم و خیران شهرستان همواره در حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، دانشآموزان نیازمند و بیماران پیشگام بودهاند و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.
امام جمعه خاتم، استفاده از ظرفیتهای مردمی و خیران را برای کاهش بخشی از مشکلات معیشتی و درمانی خانوادههای نیازمند ضروری دانست و خواستار مشارکت بیشتر دستگاههای مسئول، خیران و مردم در این زمینه شد.
فرهنگ مواسات و همدلی از محورهای اصلی چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم بود.
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