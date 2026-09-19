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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

فرهنگ مواسات و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار تقویت شود

فرهنگ مواسات و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار تقویت شود

یزد - امام جمعه خاتم بر تقویت فرهنگ مواسات و همدلی اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیران و مردم برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم، حجت‌الاسلام حبیب رضازاده در چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به مشکلات معیشتی و درمانی برخی خانواده‌ها، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ دستگیری از نیازمندان تأکید کرد.

وی با قدردانی از خیران و مردم نیکوکار خاتم افزود: مردم و خیران شهرستان همواره در حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، دانش‌آموزان نیازمند و بیماران پیشگام بوده‌اند و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

امام جمعه خاتم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیران را برای کاهش بخشی از مشکلات معیشتی و درمانی خانواده‌های نیازمند ضروری دانست و خواستار مشارکت بیشتر دستگاه‌های مسئول، خیران و مردم در این زمینه شد.

فرهنگ مواسات و همدلی از محورهای اصلی چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم بود.

کد مطلب 6951276

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