به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در مراسم آغاز به کار ستادهای مردمی «حمایت و پشتیبانی از جنگ رمضان» از آرایش جدید پایگاه‌های مقاومت بسیج برای مقابله با تهاجمات استکبار جهانی خبر داد.

سرهنگ صنعتکاران با تسلیت ایام شهادت امام امت و شهدای گرانقدر مسیر مقاومت، اظهار داشت: امروز که رزمندگان اسلام در عرصه‌های مختلف در نبرد مستقیم و بی‌امان با رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل قرار دارند، عقبه مردمی این نبرد در پایگاه‌های بسیج سراسر استان هرمزگان سازماندهی شده است.

وی با اشاره به مأموریت‌های جدید بسیج در شرایط کنونی،گفت: ستادهای مردمی پشتیبانی از جنگ رمضان در تمامی محلات فعال شده‌اند. وظیفه اصلی این ستادها، علاوه بر حفظ انسجام معنوی جامعه و میثاق با آرمان‌های امام شهیدمان، تأمین منابع انسانی داوطلب و پشتیبانی همه‌جانبه از جبهه‌های نبرد حق علیه باطل است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تأکید بر تداوم رزمایش‌های محله‌محور متناسب با شرایط جنگی، افزود: ظرفیت عظیم بسیج بار دیگر همچون دوران دفاع مقدس به میدان آمده است تا ثابت کند ملت ایران در سایه ولایت، هرگز رزمندگان خود را در میدان نبرد تنها نخواهد گذاشت. ما در حوزه‌های مختلف تأمین منابع و تقویت توان رزم با تمام قوا در کنار جبهه مقاومت ایستاده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت مقتدرانه مردمی، پیامی روشن به دشمنان متجاوز است که بدانند هر پایگاه بسیج سنگری نفوذناپذیر در برابر زیاده‌خواهی‌های آن‌هاست و پیروزی نهایی در این نبرد سرنوشت‌ساز متعلق به جبهه حق خواهد بود.