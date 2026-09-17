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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

یزد از الگوی نوآوری «اسکولکُوو» روسیه الگوبرداری می‌کند

یزد از الگوی نوآوری «اسکولکُوو» روسیه الگوبرداری می‌کند

یزد- استاندار یزد در سفر به روسیه با بازدید از مؤسسه علم و فناوری «اسکولکُوو»، راهکارهای پیوند دانشگاه، صنعت و کارآفرینی و تجاری‌سازی پژوهش‌های علمی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در جریان سفر کاری خود به مسکو در رأس هیئتی از مؤسسه علم و فناوری اسکولکُوو بازدید کرد و با ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه نوآوری و تجاری‌سازی دانش آشنا شد.

در این بازدید، دستاوردهای اسکولکُوو در حوزه‌های هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، انرژی، فوتونیک و کوانتوم، زیست‌فناوری، سلامت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این مجموعه تاکنون بیش از ۲۰۰ پتنت ثبت و بیش از ۲۰۰ استارتاپ راه‌اندازی کرده است.

بابایی با اشاره به پیوند سازمان‌یافته میان علم و کارآفرینی در این مؤسسه اظهار کرد: در این الگو، پژوهش‌های علمی پس از طی مسیر مالکیت فکری، شتاب‌دهی و جذب سرمایه به محصول و شرکت فناور تبدیل می‌شوند.

استاندار یزد افزود: با توجه به آغاز عملیات اجرایی «شهرک یزدانی» در اراضی دانشگاه یزد، الگوبرداری از ساختار اسکولکُوو می‌تواند در تحقق اهداف برنامه «یزد پایدار» و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان در استان مؤثر باشد.

وی گفت: ایجاد چنین اکوسیستمی می‌تواند خروجی دانشگاه‌ها را به نیازهای صنعت متصل کرده و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد استان ایجاد کند.

در ادامه این بازدید، ظرفیت‌های همکاری در حوزه هوش مصنوعی، تجاری‌سازی دانش، توسعه استارتاپ‌ها و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان دو طرف نیز بررسی شد.

کد مطلب 6949816

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