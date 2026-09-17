به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در جریان سفر کاری خود به مسکو در رأس هیئتی از مؤسسه علم و فناوری اسکولکُوو بازدید کرد و با ظرفیتهای این مجموعه در حوزه نوآوری و تجاریسازی دانش آشنا شد.
در این بازدید، دستاوردهای اسکولکُوو در حوزههای هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، انرژی، فوتونیک و کوانتوم، زیستفناوری، سلامت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این مجموعه تاکنون بیش از ۲۰۰ پتنت ثبت و بیش از ۲۰۰ استارتاپ راهاندازی کرده است.
بابایی با اشاره به پیوند سازمانیافته میان علم و کارآفرینی در این مؤسسه اظهار کرد: در این الگو، پژوهشهای علمی پس از طی مسیر مالکیت فکری، شتابدهی و جذب سرمایه به محصول و شرکت فناور تبدیل میشوند.
استاندار یزد افزود: با توجه به آغاز عملیات اجرایی «شهرک یزدانی» در اراضی دانشگاه یزد، الگوبرداری از ساختار اسکولکُوو میتواند در تحقق اهداف برنامه «یزد پایدار» و شکلگیری اقتصاد دانشبنیان در استان مؤثر باشد.
وی گفت: ایجاد چنین اکوسیستمی میتواند خروجی دانشگاهها را به نیازهای صنعت متصل کرده و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد استان ایجاد کند.
در ادامه این بازدید، ظرفیتهای همکاری در حوزه هوش مصنوعی، تجاریسازی دانش، توسعه استارتاپها و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان دو طرف نیز بررسی شد.
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