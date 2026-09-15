صادرات مستقیم محصولات یزد به روسیه تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی، در ادامه برنامههای دیپلماسی اقتصادی خود در روسیه، در نشستی با یکی از دفاتر تجاری فعال در مسکو و جمعی از فعالان اقتصادی استان، راهکارهای تسهیل صادرات محصولات یزد به بازار این کشور را بررسی کرد.
بابایی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: یکی از چالشهای صادرات، حضور واسطهها و دلالانی است که بخش قابلتوجهی از سود و ارزش افزوده محصولات را به خود اختصاص میدهند.
وی افزود: با هماهنگیهای انجامشده، مسیر صادرات مستقیم و بدون واسطه محصولات یزد به روسیه دنبال میشود تا سهم بیشتری از ارزش افزوده این تجارت به اقتصاد استان و چرخه تولید بازگردد.
استاندار یزد با اشاره به جایگاه استان در بخش صنعت و تولید مصالح ساختمانی تصریح کرد: یزد از قطبهای تولید محصولات صنعتی و مصالح ساختمانی کشور است و با توجه به ظرفیت بازار روسیه، امکان حضور پررنگ تولیدکنندگان استان در این بازار وجود دارد.
وی روسیه را مقصدی مهم برای محصولات صادراتمحور یزد دانست و گفت: تنوع تولیدات صنعتی استان و کیفیت محصولات، ظرفیت مناسبی برای توسعه سهم یزد از بازار روسیه ایجاد کرده است.
بابایی همچنین از برنامهریزی برای حضور هدفمند تولیدکنندگان یزدی در نمایشگاههای بینالمللی روسیه خبر داد و خاطرنشان کرد: حضور در این رویدادها زمینه معرفی مستقیم ظرفیتهای تولیدی، انعقاد قراردادهای تجاری و توسعه پایدار بازارهای صادراتی استان را فراهم میکند.
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