جهش نرخ حواله دلار و یورو در نخستین روز معاملاتی هفته در تالار مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نخستین روز معاملاتی هفته در تالار مبادلات با تداوم جو افزایشی آغاز شد. در این روز، شاخص ارزی بازار رسمی با ثبت گام‌های صعودی، ارقام بالاتری را در تابلوی معاملات به ثبت رساند.

بررسی جزئیات بازار نشان می‌دهد که قیمت فروش حواله دلار آمریکا با جهشی ۴۸۹ تومانی نسبت به پایان هفته گذشته، در سطح ۱۶۳ هزار و ۴۱۳ تومان تثبیت شد. همچنین نرخ خرید این ارز استراتژیک نیز با افزایش ۴۸۴ تومانی به ۱۶۱ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

در بخش ارزهای اروپایی، حواله یورو نیز همسو با روند کلی بازار حرکت کرد؛ به‌طوری که نرخ فروش یورو با ۱۶۸ تومان رشد، به ۱۸۹ هزار و ۶۰۱ تومان رسید و نرخ خرید نیز در سطح ۱۸۷ هزار و ۸۹۵ تومان قرار گرفت. همچنین درهم امارات نیز با رشد ۱۳۳ تومانی، در نرخ فروش ۴۴ هزار و ۴۹۶ تومان معامله شد.

در سبد ارزهای آسیایی نیز شاهد رونق بیشتری بودیم؛ حواله یوان با ۸۲ تومان افزایش به ۲۴ هزار و ۳۶۴ تومان (فروش) رسید. حواله هزار وون کره جنوبی نیز با رشد ۳۳۳ تومانی به ۱۲۱ هزار و ۹۰۶ تومان در نرخ فروش دست یافت. همچنین صد ین ژاپن پس از یک دوره ثبات، با جهشی ۹۸۷ تومانی در نرخ فروش، رقم ۱۰۶ هزار و ۳۰۵ تومان را ثبت کرد.

در حوزه ارزهای شرقی و شمالی، روبل روسیه نیز با رشد ۳۳ تومانی در مسیر صعودی قرار گرفت. در نقطه مقابل، تنها روپیه هند با افت اندک یک تومانی، تنها ارز کاهشی و کم‌نوسان تابلوی امروز بود که در نرخ فروش ۱ هزار و ۷۱۰ تومان معامله شد.