شهرستان خاتم قطب تأمین بذر گندم و جو یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ناصر محمودی اظهار کرد: ایستگاه بوجاری بذر خاتم از نیمه شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان شهریور، بوجاری، ضدعفونی و کیسه‌گیری بذور گواهی‌شده، مادری و پرورشی گندم و جو را انجام می‌دهد.

وی افزود: این واحد به عنوان تنها ایستگاه فعال فرآوری بذر در استان، نقش مهمی در آماده‌سازی بذور استاندارد و باکیفیت برای توزیع میان کشاورزان و تأمین نیاز بذری استان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم ادامه داد: در فرآیند آماده‌سازی، پاک‌سازی، جداسازی ناخالصی‌ها، ضدعفونی و آماده‌سازی نهایی بذور زیر نظر کارشناسان بخش کشاورزی انجام می‌شود.

محمودی با اشاره به اجرای فرآیند بذرمالی گفت: امسال بذور رقم «سیستان» با عناصر ضروری از جمله روی و فولیک‌اسید ترکیب شده تا کیفیت بذر، استقرار اولیه گیاه و بنیه بوته‌ها بهبود یابد.

وی تأمین بذر سالم و استاندارد را از مؤلفه‌های مهم تولید پایدار دانست و گفت: جهاد کشاورزی خاتم با همکاری مدیریت زراعت استان و اتحادیه تعاونی‌های تولید، تأمین و آماده‌سازی بذور مورد نیاز کشاورزان را دنبال می‌کند.

محمودی خاطرنشان کرد: استفاده از بذور گواهی‌شده و باکیفیت، ضمن کاهش ریسک تولید، موجب افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و دستیابی به عملکرد مطلوب‌تر در مزارع گندم و جو می‌شود.