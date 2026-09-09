سارق ۴۰۰ کیلو پسته در خاتم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا رضایی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت پسته و طرح شکایت از سوی مالباختگان، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی قرار گرفت و با انجام اقدامات لازم، متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده در مرجع قضایی به سرقت اقرار و محل اختفای اموال مسروقه را اعلام کرد که با همکاری وی، بخشی از اموال کشف و به شاکیان بازگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم ادامه داد: متهم پس از انجام تحقیقات و صدور قرار تأمین کیفری، روانه زندان شد.

رضایی با اشاره به هشدارهای قبلی دستگاه قضایی به سارقان در فصل برداشت محصولات کشاورزی گفت: با افرادی که در مراحل مختلف برداشت محصولات، به‌ویژه پسته کال، اقدام به سرقت کنند، برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی تأکید کرد: صیانت از اموال و دسترنج کشاورزان و تأمین امنیت شهرستان از اولویت‌های دستگاه قضایی و انتظامی است و با مرتکبان سرقت محصولات کشاورزی برابر قانون برخورد می‌شود.