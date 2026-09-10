دادستان خاتم: اجرای بیمارستان هرات تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا رضایی در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات، این طرح را از مطالبات مهم مردم شهرستان خاتم دانست و خواستار رفع موانع و ورود پروژه به مرحله اقدامات اجرایی شد.
وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت محدود مراکز درمانی موجود و ضرورت توسعه خدمات تخصصی، قابل قبول نیست روند اجرای پروژه صرفاً در مرحله مکاتبات و پیگیریهای اداری باقی بماند و دستگاههای مسئول باید برای پیشبرد آن برنامه زمانبندی مشخص داشته باشند.
دادستان خاتم با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای پیگیری موضوع در چارچوب وظایف قانونی، بر هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان استانی برای شناسایی و رفع موانع پروژه تأکید کرد.
در این نشست، مسئولان بیمارستان آیتالله خاتمی گزارشی از وضعیت این مرکز، محدودیتهای فضای فیزیکی و نیازهای درمانی شهرستان ارائه کردند و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هرات نیز بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن پروژه تأکید داشتند.
در پایان مقرر شد پیگیری پروژه با جدیت ادامه یافته و نشستهای تخصصی با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای استانی برای بررسی موانع و تعیین مسیر اجرایی آن برگزار شود.
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