پزشک متخلف گیلانی به پرداخت بیش از ۴۶ میلیارد ریال محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به رویکرد صیانت‌محور این اداره کل در حمایت از حقوق عمومی اظهار کرد: در پی شکایت یک شهروند و اعلام نظر کارشناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، پرونده تخلف یک پزشک به دلیل دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های درمانی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، وی را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده همچنین مبلغ چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال را در حق شاکی خصوصی به محکومیت متهم اضافه کرد که بر این اساس، مجموع محکومیت این پزشک به ۴۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال رسید.

امینی با تأکید بر اینکه احقاق حق شاکیان خط قرمز تعزیرات حکومتی است، گفت: با پزشکانی که با دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه‌های قانونی موجب نارضایتی بیماران شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اضافه‌دریافتی از سوی پزشکان، موضوع را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند تا ضمن رسیدگی به تخلفات، از تکرار آن جلوگیری شود.