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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

احمدی خبر داد:

محکومیت پزشک متخلف در کنگان به علت افزایش تعرفه‌ها

محکومیت پزشک متخلف در کنگان به علت افزایش تعرفه‌ها

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت پزشک متخلف در کنگان به علت افزایش تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محکومیت پزشک متخلف در کنگان، اظهار داشت: بنا بر شکایت شهروندان کنگانی به پرونده پرشکی که خود سرانه تعرفه های معاینه و معالجه را بالا برده بود رسیدگی شد.

وی اضافه کرد : برای این پزشک طي دو مورد شكايت شاكي خصوصي از این پزشك مبني بر دريافت غير قانوني و بيش از تعرفه هاي تعيين شده برای معاينه و معالجات پزشكي، پرونده‌اي در همين رابطه تشكيل و برای بررسي به شعبه اول بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان كنگان ارسال شد.

احمدی افزود: شعبه با احضار شاكيان پرونده و متهم و استماع دفاعيات آنان و همچنين با دريافت جوابيه استعلامات صورت گرفته با مراجع ذي‌صلاح قانوني تخلف اعلامي را محرز تشخيص داده و علاوه بر ملزم‌کردن پزشك متخلف مبني بر برگشت مبلغ اضافه دريافتي به شاكيان، به توبيخ كتبي همراه با درج در پرونده محكوم شد.

محکومیت دو قنادی و شیرینی سرا در استان بوشهر

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: همچنین پرونده تخلف تعدادی از واحدهای صنفی قنادی و شیرینی سرا در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر رسیدگی و رای نهایی صادر شد.

وی افزود: با اعلام گزارش بازرسان اتحادیه اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخلف تعدادی از واحدهای قنادی و شیرینی سرا پرونده های مربوطه برای رسیدگی به شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.

احمدی اضافه کرد: شعبه با احضار متهمان و بررسی اسناد و مدارک مندرج در پرونده تخلف تعداد دو قنادی و شیرینی سرا را محرز تشخیص داده و متصدیان واحدها را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد و آرای صادره اجرا و پرونده‌ها مختومه اعلام شد.

محکومیت خریدار فرآورده نفتی خارج از شبکه

وی خاطرنشان ساخت: پرونده فردی که اقدام به خرید مقادیری فرآورده نفتی خارج از شبکه کرده بود برای رسیدگی و صدور رای به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر ارجاع داده شد.  

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات متهم تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت مبلغ جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی در ادامه بیان داشت: پرونده عرضه کننده خارج از شبکه مقدار یک هزار لیتر فرآورده های نفتی ( نفت گاز ) در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

احمدی گفت: شعبه با احضار متهم و بررسی محتویات پرونده تخلف صورت گرفته را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 2094332

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