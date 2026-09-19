آمار بازماندگان از تحصیل در گیلان به ۱۵۴۴ نفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پروژه مهر در قالب هشت کارگروه از اسفند سال گذشته آغاز به کار کرده و اقدامات متعددی در راستای آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیت کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قالب پروژه مهر افزود: استان گیلان در این حوزه موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از بازدید و بررسی ۲ هزار و ۷۷۵ مدرسه در ۳۴ منطقه خبر داد و گفت: در جریان این بازرسیها ۱۳۰ مورد تخلف شناسایی شد که برای اصلاح فرآیندها و بهبود عملکرد، اقدامات لازم در خصوص آنها صورت گرفته است.
دستیار با اشاره به اجرای مانور سراسری بازگشایی مدارس بیان کرد: این مانور با هدف اعلام آمادگی مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی تا ۲۵ شهریور برگزار شد.
وی همچنین به برگزاری جلسه ستاد پروژه مهر با حضور مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان استان اشاره کرد و گفت: این جلسه با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادهسازی مدارس، شناسایی و رفع چالشها و هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی برگزار شد.
افتتاح مدرسه فاطمیه برکت در سیاهکل
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از افتتاح مدرسه فاطمیه برکت در سیاهکل خبر داد و افزود: راهاندازی بستر پاسخگویی «ندای مهر» و اجرای طرح شهید عجمیان با هدف عملیات بازسازی در ۲۲۶ مدرسه از دیگر اقدامات انجام شده در قالب پروژه مهر است.
دستیار ادامه داد: با هدف بهسازی کفپوش کلاسهای مدارس کمبرخوردار، یک هزار مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده است.
پذیرش ۲۸۷ نفر در فرآیند انتخاب مدیران مدارس
وی از شرکت ۳۹۲ متقاضی واجد شرایط در فرآیند مصاحبه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس خبر داد و گفت: این فرآیند با کسب ۷۳ درصد قبولی و پذیرش ۲۸۷ نفر به پایان رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به بیش از ۳۰ هزار ساعت کمبود معلم در استان تصریح کرد: این کسری ظرفیت با تأمین ۱۲ هزار و ۶۰۰ کلاس دولتی جبران شده است و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در مهرماه سال جاری کمبود معلم نخواهیم داشت.
توزیع ۳۸ هزار قلم کالای ورزشی بین مدارس
دستیار از اعزام کاروان مهر با هزینهکرد ۳۵ میلیارد تومان خبر داد و افزود: در قالب این طرح، ۳۸ هزار و ۲۳۵ قلم کالای ورزشی در قالب ۲ هزار و ۵۴۹ بسته تأمین و توزیع شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: با اجرای این طرح و افزایش جذب دانشآموزان، شمار بازماندگان از تحصیل در استان از ۲ هزار و ۸۷۵ نفر به یک هزار و ۵۴۴ نفر کاهش یافته است.
اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی در ۷ مدرسه گیلان
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی در هفت مدرسه منتخب استان خبر داد و گفت: برای نخستین بار سمپاد مهارتی در رشته شبکه و نرمافزار نیز با انعقاد دو تفاهمنامه علمی و پژوهشی راهاندازی شده است.
دستیار با اشاره به موفقیت گروههای آموزشی استان در رقابتهای کشوری افزود: گروههای آموزشی گیلان موفق به کسب ۷۲ رتبه کشوری شدهاند.
وی ادامه داد: معاونت آموزش متوسطه استان نیز موفق به کسب ۲۶ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره، ۲۲ مدال برنز، یک عنوان چهره ماندگار و چهار عنوان شایسته تقدیر شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین از ساخت سه کلاس درس در شهرستان چابکسر خبر داد و گفت: سومین مدرسه استاندارد ویژه دانشآموزان اُتیسم نیز در استان در دست ساخت است.
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