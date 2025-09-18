دستیار: مسئول پویایی اجتماعی و عدالت آموزشی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح پنج‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید، از آمادگی کامل مدارس استان برای بازگشایی در اول مهرماه خبر داد و با تأکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان بازوان توانمند تعلیم و تربیت اظهار کرد: ارتباط مؤثر با رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین رسالت‌های آموزش و پرورش است.

دستیار با ارائه گزارشی از آمار دانش‌آموزان، گفت: امسال ۳۶۷ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی وارد مدارس استان خواهند شد که از این تعداد، ۱۸۸ هزار نفر در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از برگزاری دو برنامه «جشن شکوفه‌ها» و «جشن جوانه‌ها» پیش از آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: جشن شکوفه‌ها روز سه‌شنبه اول مهر در ناحیه ۲ رشت و جشن جوانه‌ها روز یکشنبه ۳۰ شهریور در شهرستان لنگرود برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها برای ایجاد نشاط و آمادگی روانی در دانش‌آموزان پایه‌های اول و هفتم طراحی شده‌اند، به اقدامات انجام شده در حوزه عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، دو مدرسه ۱۲ کلاسه در مسکن مهر کلنگ‌زنی شده و مدرسه‌ای نیز در آستارا با مشارکت انجمن اولیا و مربیان در حال احداث است.

دستیار با اشاره به کمبود نیروی انسانی، از تشکیل «اتاق وضعیت» برای مدیریت این چالش خبر داد و از رسانه‌ها خواست تا در انتشار اخبار دقت کافی داشته و اهداف آموزش و پرورش را به درستی منعکس کنند.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش تنها نهاد آموزش علم نیست بلکه مسئول پویایی اجتماعی و تربیت نسل آینده است و این مسئولیت در سال جاری سنگین‌تر از همیشه خواهد بود.

عدالت آموزشی در گیلان؛ از مدرسه‌سازی تا توانمندسازی معلمان

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در ادامه به برنامه‌های گسترده آغاز سال تحصیلی و اقدامات متنوع در راستای توسعه عدالت آموزشی در استان اشاره کرد.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در شکل‌گیری هویت ملی و ایرانی-اسلامی دانش‌آموزان، از برگزاری برنامه‌هایی مانند ترسیم نقشه ایران توسط دانش‌آموزان ابتدایی و ارسال همزمان کاروان‌های ورزشی به ۳۴ منطقه استان در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور خبر داد.

دستیار همچنین از کلنگ‌زنی مدرسه‌ای در آستارا با مشارکت انجمن اولیا و مربیان و احداث دو مدرسه ۱۲ کلاسه در مسکن مهر با حضور استاندار گیلان خبر داد و گفت: این اقدامات را گامی مهم در تحقق عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به نگاه مردمی دولت و ریاست جمهوری، استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت مردم را کلید حل مشکلات زیرساختی مدارس دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندسازی مدیران و معلمان در قالب طرح‌های «توانا» و «تحول بنیادین» اشاره کرد و گفت: تا مهرماه امسال ۱۰۰ درصد آموزگاران استان تحت آموزش‌های تخصصی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: طرح «حامی» برای حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب و طرح «همسالان به همسالان» برای تقویت یادگیری مشارکتی در مناطق محروم در حال اجرا است.

دستیار ادامه داد: اکثر مدارس استان به کانون‌های محله‌ای تبدیل شده‌اند که با کمترین هزینه خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می‌دهند.

وی در حوزه سلامت از افتتاح چمن مصنوعی، تجهیز سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها، اتاق مشاوره و بهداشت در تابستان خبر داد و گفت: این اقدامات تا مهر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان یادآور شد: بیش از ۶۵ درصد مدارس استان در مسیر هوشمندسازی قرار گرفته‌اند و ۲۷۹ کارگاه رایانه‌ای فعال شده‌اند.

وی تأکید کرد: نگاه آموزش و پرورش گیلان مبتنی بر حضور میدانی، عدالت اجتماعی و توجه ویژه به مناطق کمتر دیده‌شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در پایان از رسانه‌ها خواست تا در انعکاس اخبار با دقت عمل کنند و اهداف آموزش و پرورش را به درستی منتقل نمایند.