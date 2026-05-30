جهش چهار پله ای گیلان در رتبه بندی سواد آموزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح شنبه در جلسه مجمع نمایندگان گیلان با روسای آموزش و پرورش استان گیلان در اداره کل آموزش و پرورش گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: استان گیلان دارای ۳۷۰ هزار دانش‌آموز، ۱۹ هزار کلاس درس در ۳۴ منطقه با حضور پرتلاش ۲۶ هزار فرهنگی است.

وی به عملکرد پروژه مهر در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پروژه مهر با کسب ۹۵/۷۳ امتیاز از کل ۱۰۴ امتیاز در قالب ۵ شاخص رتبه اول را کسب کرد و گیلان با ۳ امتیاز اختلاف در رتبه دوم قرار گرفت که این دستاورد حاصل تلاش و زحمات روسای کارگروه‌های این پروژه و همراهی مدیران استانی بوده است.

مدیرکل آموزش و ‌پرورش گیلان تصریح کرد: در حوزه معاونت تربیت بدنی از کل ۸۹ میلیارد اعتبار مناطق ۱۰ میلیارد تومان را به‌ خود اختصاص داده است که با تخصیص صد درصدی شامل خرید و تحهیز امکانات بوده است لذا به دلیل نظارت خوب شاهد افزایش ۱۴ میلیاردی این اعتبار بودیم.

دستیار به برگزاری اجلاسیه نماز در مناطق ۳۴ گانه اشاره کرد و افزود: در حوزه معاونت پرورشی، حوزه ابتدایی با رشد ۳/۶۲، مقطع متوسطه اول با ۱۰ درصد و متوسطه دوم ۱۷ درصد رشد داشته است.

وی از شرکت ۲۰ هزار دانش‌آموز در مسابقات قرآنی آلاء در استان خبر داد و عنوان‌کرد: ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان در اعتکاف و در راهیان نور، ۷۹ درصد از پسران و ۲۵ درصد از دختران شرکت کردند.

مدیرکل آموزش و ‌پرورش گیلان گفت: در حوزه معاونت سواد آموزی گیلان با چهار پله از رتبه ۱۱ به ۷ ارتقا یافته است.

دستیار از افزایش ۵۵ مدرسه غیر دولتی خبر داد و افزود: تعداد بازدیدها از این مدارس پس از سالیان طولانی رشد ۲۳ برابری داشته است که این نظارت مداوم سبب‌ کاهش شکایات شده است.

وی با اشاره به رویکرد نظارت‌ها در آموزش و پرورش بیان کرد: اجرای نخستین اعزام تیم تخصصی بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات و مدارس، تدوین و صدور کارنامه عملکرد تخصصی برای ادارات تابعه و اخذ برنامه بهبود عملکرد، استقرار نظام ارائه گزارش عملکرد مدیران در جلسات شورای معاونان و تقویت رویکرد مسئله محور در حوزه رسیدگی به شکایات و نظارت چهار رویکرد مدنظر است.

مدیرکل آموزش و ‌پرورش گیلان از کسب رتبه پنجم گیلان در حوزه حراست خبر داد و گفت: در حوزه استعدادهای درخشان دارای چهار رتبه برتر وموفق به کسب پنج مدال طلا در المپیاد علمی شدیم.

دستیار اضافه کرد: در سال جاری با ۵۶۰ ورودی جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان حدود ۶۸۰ نفر از معلمان بازنشسته خواهند شد.

وی به انتظارات آموزش و پرورش از نمایندگان مردم اشاره کرد و گفت: اختصاص خودرو برای سفرهای دانش‌آموزان در مناطق دورافتاده، تسهیل تغییر کاربری اراضی مدارس به منظور ایجاد درآمد پایدار، افزایش سهم از محل عوارض شهرداری از ۳ به ۵ درصد، کمک‌ به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت زائرسرای اداره کل آموزش وپرورش در مشهد مقدس از جمله مطالبات آموزش و پرورش است.