بیش از ۱۰ هزار متر راه روستایی کاشمر آسفالت شد 

کامیار ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به راههای روستایی، ارتقای ایمنی محورها و بهسازی مسیرهای ارتباطی، از اولویتهای مهم مجموعه راهداری است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کاشمر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راهداری شهرستان کاشمر بیان کرد: در یک سال اخیر در بخش بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان، اقدامات مؤثری انجام شده که از جمله آن میتوان به اجرای ۶ هزار و ۵۰۰ متر روکش آسفالت در محور مهم قوژد- اسحاقآباد- تلآباد اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۴۰۰ متر عملیات زیرسازی و روکش آسفالت در راه روستایی گندمبر انجام و به بهرهبرداری رسیده است که این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت راههای روستایی و تسهیل تردد ساکنان این مناطق انجام شده است.
ریاضی گفت: در راستای ساماندهی مسیرهای شهری و حاشیهای نیز حدود یک هزار و ۵۰۰ متر از میدان و بلوار عبوری از داخل شهر فرگقلعه در محورهای قدیم شادمهر و محور جردوی با تخصیص قیر مشارکتی آسفالت شد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کاشمر با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی در راههای روستایی بیان کرد: پروژه زیرسازی و روکش آسفالت راه روستایی فدافن نیز با همافزایی و مشارکت ارزشمند دهیاری و با بهرهگیری از قیرهای مشارکتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت اجرا شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نگهداری راهها اظهار کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع لکهگیری آسفالت، ۸۰ کیلومتر اصلاح و تنظیف قنوها برای هدایت مناسب آبهای سطحی، ۱۱۵ کیلومتر تیغزنی راههای روستایی و ۲۰۰ کیلومتر شانهسازی و تسطیح حریم راهها انجام شده است.
ریاضی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه ابنیه فنی و حذف نقاط حادثهخیز اشاره کرد و گفت: در این بخش ۳۶ عدد باکس بتنی تهیه و حمل شده است تا در آینده نزدیک با اجرای عملیات لازم، آبنما حذف و یکی از نقاط پرخطر محور کاشمر- فیضآباد به صورت کامل ایمنسازی شود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کاشمر ادامه داد: علاوه بر این، ۵۶ عدد باکس بتنی نیز به محور روستایی گندمبر منتقل و نصب شده است تا برای احداث ابنیه و تعریض پل سهدهانه در این محور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع ایمنی در محورهای مواصلاتی گفت: ایمنی جان مردم خط قرمز مجموعه راهداری است و در این حوزه اقدامات مختلفی برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جادهها انجام شده است.
ریاضی افزود: یکی از این اقدامات، اجرای ۱۴ هزار و ۹۰۰ متر شیار لرزاننده یا «رامبل استریپ» بوده که بخشی از آن به صورت طولی در محور کاشمر- مهولات و بخش دیگری به صورت عرضی در نقاط مستعد حادثه اجرا شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کاشمر بیان کرد: ایمنسازی ۶ کیلومتر از نقاط پرتگاهی، خطکشی ۳۰ کیلومتر از محورها و نصب ۶ دستگاه چراغ چشمکزن پلیسی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای ایمنی راههای شهرستان بوده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کاشمر ادامه داد: اجرای ۲۳ کیلومتر شیب شیروانی در محور کاشمر- شادمهر و محورهای روستایی فرشه، زندهجان و قوچپلنگ و همچنین تعریض شانه خاکی محور زندهجان با هدف کاهش احتمال واژگونی خودروها انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت محور کاشمر- کوهسرخ اظهار کرد: این مسیر یکی از محورهای مهم شهرستان است که در این محور اقداماتی از جمله تعریض پارکینگها، احداث و مرمت دریواسیون و آغاز عملیات ترانشهبرداری در حال پیگیری است و مجموعه راهداری تلاش دارد با اجرای این اقدامات، شرایط ایمنی و تردد در این مسیر را ارتقا دهد.
ریاضی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیتهای اجتماعی مجموعههای اقتصادی گفت: در راستای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی، عملیات احداث میدان و ایمنسازی تقاطع زندهجان با مشارکت ارزشمند مجموعه کارخانجات صالح کاشمر آغاز شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کاشمر ادامه داد: استفاده از ظرفیت مجموعههای اقتصادی و بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی و ایمنی میتواند به تسریع در اجرای طرحها و ارتقای سطح خدمات جادهای کمک کند.
وی یکی دیگر از طرحهای مهم در حال اجرا را پروژه تعریض محور قدیم کاشمر- شادمهر عنوان کرد و گفت: این پروژه از سهراهی عارفآباد به سمت پلیسراه با شتاب در حال اجراست.
ریاضی افزود: اجرای این پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند نقش بسزایی در ارتقای ظرفیت ترافیکی منطقه و بهبود شرایط تردد در این محور داشته باشد.
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