حادثه رانندگی در محور بردسکن-بجستان؛ یک کودک قربانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید میرخالقی از برخورد دو دستگاه خودروی سواری در جاده بردسکن به بجستان خبر داد و اظهار کرد: این سانحه رانندگی منجر به فوت یک دختربچه ۹ ساله و مجروح شدن دو سرنشین دیگر شد.
فرمانده پلیسراه بردسکن بیان کرد: امروز، تماسی با مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع تصادف در کیلومتر ۱۵ محور بردسکن به بجستان برقرار شد که بلافاصله تیمهای گشت پلیس و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه کارشناسان پلیسراه در صحنه حاکی از آن است که این حادثه بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و ریو به وقوع پیوسته است.
میرخالقی خاطرنشان کرد: شدت تصادف به قدری بود که متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو، دختربچهای ۹ ساله، در دم جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر از سرنشینان نیز دچار جراحت شده که برای اقدامات درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.
فرمانده پلیسراه بردسکن با اشاره به نتیجه بررسی کارشناسان پلیسراه، علت اصلی بروز این تصادف مرگبار را انحراف به چپ خودروی سواری ریو عنوان کرد.
وی تأکید کرد: تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی، به ویژه در محورهای دوطرفه و ترانزیتی، کوچکترین خطایی را به فاجعهای جبرانناپذیر تبدیل میکند که دیگر راه بازگشتی برای آن وجود ندارد.
میرخالقی با اشاره به تقارن این حادثه با روزهای پایانی شهریورماه و افزایش چشمگیر حجم تردد در محورهای مواصلاتی، نسبت به تکرار حوادث مشابه هشدار داد و اظهار کرد: در روزهایی قرار داریم که جادهها بیش از هر زمان دیگری پذیرای مسافران است. خستگی راه، عجله برای رسیدن به مقصد و ترافیک جادهای، عوامل محرکی هستند که صبر و حوصله رانندگان را هدف قرار میدهند.
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