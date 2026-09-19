معصومه صفری اوریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق قائم‌شهر، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده، میزان خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف کشاورزی را بررسی و مستندسازی کردند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، مجموع خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان قائم‌شهر ۲۶ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: از مجموع خسارت‌های ثبت‌شده، چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان مربوط به بخش زراعی و باغی، ۶۰۰ میلیون تومان مربوط به واحدهای دام و طیور، ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان مربوط به تأسیسات و ۹ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان نیز مربوط به خوراک دام است.

صفری اوریمی با اشاره به گستردگی آثار ناشی از حوادث طبیعی در بخش کشاورزی، بیان کرد: بارش‌های شدید و سیلاب علاوه بر آسیب به محصولات و واحدهای تولیدی، می‌تواند تأسیسات، زیرساخت‌ها و نهاده‌های مورد استفاده کشاورزان و دامداران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: کارشناسان با حضور در مناطق خسارت‌دیده، موارد آسیب‌دیده را به صورت میدانی بررسی و اطلاعات مربوط به خسارت‌ها را برای انجام پیگیری‌های لازم جمع‌آوری کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان بر استمرار بررسی‌های کارشناسی و پیگیری وضعیت خسارت‌های واردشده به کشاورزان و بهره‌برداران این شهرستان تأکید کرد.