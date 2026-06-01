معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت مبارزه با آفات نباتی در قائمشهر اظهار کرد: از ابتد فصل زراعی جاری، طرحهای پایش و کنترل آفات در سطح ۲۳ هزار و ۴۲۳ هکتار از زمینهای کشاورزی و باغی این شهرستان به اجرا درآمده است.
وی افزود: این اقدامات با هدف حفظ سلامت محصولات، افزایش عملکرد در واحد سطح و حرکت به سمت مدیریت اصولی مصرف سموم شیمیایی انجام میشود. در همین راستا، بازدیدهای میدانی از مزارع و باغات بهطور مستمر در دستور کار کارشناسان قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به وضعیت مزارع گندم در این شهرستان گفت: در اردیبهشتماه، عملیات کنترل بیماریهای مهمی نظیر زنگ زرد، فوزاریوم خوشه و سفیدک سطحی در سطح ۷۱ هکتار از مزارع گندم انجام شد. همچنین مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم نیز در سطح ۷۲ هکتار به پایان رسیده است.
صفری اوریمی برنج را یکی از محصولات راهبردی منطقه دانست و تصریح کرد: در راستای حفاظت از شالیزارها، اطلاعیههای هشدار کرم ساقهخوار برنج به بهرهبرداران ابلاغ شده است. علاوه بر این، کنترل علفهای هرز در مزارع نشاکاریشده در سطح پنج هزار و ۸۱۲ هکتار انجام شده و عملیات وجین (کنترل مکانیکی) نیز در سه هزار و ۱۵۰ هکتار از شالیزارها اجرا شده است.
وی با تأکید بر اهمیت ردیابی آفات مهاجم خاطرنشان کرد: عملیات ردیابی کرم برگخوار پاییزه که یکی از آفات خطرناک و خسارتزا محسوب میشود، در سطح یک هزار و ۴۱۰ هکتار از مزارع شهرستان انجام گرفت تا در صورت مشاهده کانونهای آلودگی، اقدام سریع برای کنترل آن صورت پذیرد.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر در بخش دیگری از سخنان خود به پایش باغات اشاره کرد و گفت: پایش مگس میوه مدیترانهای به عنوان یکی از مهمترین آفات باغات میوه، در سطح پنج هزار و ۱۵۰ هکتار از باغات شهرستان انجام شده است. رویکرد اصلی ما در کنترل این آفت، استفاده از روشهای غیرشیمیایی و کاهش مصرف سموم است تا محصولی سالم برای مصرفکننده نهایی تولید شود.
صفری اوریمی در پایان از تشدید نظارتها بر بازار سموم کشاورزی خبر داد و بیان کرد: در اردیبهشتماه، ۱۵ مورد بازرسی از فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی انجام و مانور شهرستانی رصد این فروشگاهها نیز برگزار شد. از کشاورزان انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک در مزارع و باغات، مراتب را سریعاً به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
