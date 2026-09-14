سیلاب ۱۹۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی مازندران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر و وقوع سیلاب در استان گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بخش‌های مختلف کشاورزی مازندران بیش از ۱۸ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال خسارت دیده‌اند.

تیموری‌یانسری با اشاره به هشدارهای هواشناسی پیش از وقوع بارندگی‌های شدید و وزش باد اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی، هماهنگی‌های لازم با اداره کل هواشناسی استان انجام و هشدارهای مربوطه صادر شد و برخی اقدامات پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، شدت بارش‌ها، شکل‌گیری جریان‌های سیلابی و آسیب‌پذیری برخی زیربخش‌های کشاورزی، به ویژه اراضی زراعی و باغی، موجب بروز خسارت در بخش‌های مختلف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ارزیابی اولیه میزان خسارت انجام شده است، تصریح کرد: مجموع خسارت برآوردشده در زیربخش‌های مختلف کشاورزی استان به ۱۸ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال می‌رسد.

تیموری‌یانسری ادامه داد: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی از نخستین ساعات وقوع سیلاب در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و روند بررسی و ثبت خسارت‌های واردشده به بهره‌برداران را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده گفت: پیگیری برای جبران خسارت بهره‌برداران و تأمین منابع مورد نیاز در حال انجام است و تسریع در روند ارزیابی و تأمین اعتبار باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی نقش مهمی در اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی و تأمین امنیت غذایی دارد و تداوم خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی می‌تواند بر پایداری اقتصاد روستاها تأثیرگذار باشد.

تیموری‌یانسری تأکید کرد: حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده و پرداخت به‌موقع خسارت‌ها علاوه بر کمک به جبران زیان‌های واردشده، در حفظ اشتغال روستایی، تقویت معیشت خانوارها و کاهش زمینه‌های مهاجرت از روستاها مؤثر خواهد بود.