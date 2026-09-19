آغاز سال تحصیلی جدید غزه در چادرها؛ شرایط بسیار سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، در شرایطی که اکثر مدارس در غزه بر اثر جنگ آسیب دیده یا به سرپناه آوارگان جنگی تبدیل شده است، حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز ساکن غزه امروز شنبه سال تحصیلی جدید را در شرایطی بسیار دشوار آغاز کردند.

وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد: ادامه روند تخریب مدارس و از دور خارج شدن اکثر آنها موجب شده است از چادرها و فضاهای موقت به جای مدرسه برای حضور دانش آموزان استفاده شود در حالی که این فضاها از کمترین تجهیزات آموزشی از جمله صندلی و گچ و کتاب‌های درسی بهره‌مند نیستند.

برخی نهادهای آموزشی از ساختمان‌های باقی مانده برای چند نوبت تدریس در روز استفاده می‌کنند تا بتوانند بیشترین تعداد دانش آموزان را با توجه به محدودیت اماکن در دسترس، آموزش بدهند.

همچنین دانش آموزان غزه با کمبود شدید کتاب‌های درسی و دفتر و لوازم التحریر مواجه هستند و بسیاری از دانش آموزان در چادرهایی که به مدرسه تبدیل شده است روی زمین می‌نشینند. این شرایط موجب شده است دانش آموزان از نظر درسی به ویژه کسب مهارت خواندن و ریاضیات علوم، ضعیف بمانند.

علاوه بر این، دانش آموزان مجروح و معلول از جمله دانش آموزان کر و لال، با مشکلات بیشتری در تحصیل مواجه هستند چرا که مدارس کودکان استثنایی در جنگ آسیب دیده و فضای آموزشی مناسب آنان وجود ندارد.

در تلاش برای ادامه روند آموزشی، این وزارتخانه در حال اتخاذ مدلی است که کلاس‌های حضوری در چادرها و مراکز موقت را با آموزش آنلاین برای دانش‌آموزانی که به دلیل آوارگی یا شرایط امنیتی قادر به شرکت در کلاس‌ها نیستند، ترکیب می‌کند.

این وزارتخانه همچنین با توجه به اثرات مداوم بمباران، آوارگی و از دست دادن اعضای خانواده، نسبت به تشدید تأثیر روانی بر کودکان هشدار داد و تأکید کرد که ارائه حمایت روانی و اجتماعی اکنون به اندازه ادامه تحصیل ضروری است.