جهاد تبیین باید سنگر مقابله با تحریف دستاوردهای انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی بعدازظهر شنبه در قرارگاه جهاد تبیین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به رسالت انبیای الهی در هدایت انسان‌ها، اظهار کرد: عدالت، معنویت و اخلاق مسائلی نیستند که به زمان و مکان خاصی محدود شوند، بلکه رسالتی هستند که انبیای الهی در طول تاریخ برای همه انسان‌ها دنبال کرده‌اند.

وی افزود: امروز نیز تقابل میان جبهه حق و باطل ادامه دارد و دشمن تلاش می‌کند برخی امور را با ظاهر و جلوه‌ای متفاوت به جامعه عرضه کند و از طریق تبلیغات و عملیات روانی، مسیر فکری و اعتقادی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمن در طول تاریخ بیشترین بهره را از ابزار تبلیغات و تحریف برده است، تصریح کرد: جبهه حق نیز باید با تمام ظرفیت در میدان حضور داشته باشد و وظیفه خود را در زمینه روشنگری و تبیین انجام دهد.

دشمن به دنبال تحریف تاریخ و دستاوردهای انقلاب است

وی با اشاره به تلاش جریان‌های مخالف برای زیر سؤال بردن دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: امروز گاهی مطالبی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شود که هدف آن مقایسه شرایط امروز با دوران گذشته و القای این تصور است که در گذشته وضعیت بهتر بوده است؛ بنابراین باید واقعیت‌های تاریخی برای نسل جدید بازگو شود.

آیت الله حسینی ادامه داد: نسل جوان باید بداند قدرت‌های استعماری در گذشته چه رفتاری با ملت ایران داشته‌اند و چگونه با دخالت در امور کشور، مانع پیشرفت و استقلال ایران شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تولید محتوای مستند در حوزه جهاد تبیین، گفت: باید درباره تاریخ معاصر، عملکرد استعمار، اقدامات حکومت پهلوی و همچنین دستاوردهای انقلاب اسلامی محتوای دقیق و قابل فهم تولید و در اختیار معلمان، اساتید، روحانیون و فعالان فرهنگی قرار گیرد.

دانشگاه و آموزش‌وپرورش در خط مقدم جهاد تبیین

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد آموزش‌وپرورش و دانشگاه را از مهم‌ترین بسترهای جهاد تبیین دانست و بیان کرد: مدرسه و دانشگاه باید محل آگاهی و بصیرت‌بخشی به جامعه باشند و اساتید دانشگاه نیز باید در این زمینه نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی افزود: ذهن دانش‌آموز و دانشجو امروز با حجم گسترده‌ای از اطلاعات و محتوا در فضای مجازی مواجه است و اگر محتوای صحیح، مستند و اقناع‌کننده در اختیار او قرار نگیرد، دیگران این فضا را با روایت‌های خود پر خواهند کرد.

آیت الله حسینی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت نوجوان و جوان همه واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی را خودبه‌خود بداند؛ باید برای او توضیح داد، سؤال‌هایش را پاسخ داد و زمینه تحلیل درست مسائل را فراهم کرد.

رسانه‌ها باید در میدان جهاد تبیین فعال باشند

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این عرصه اظهار کرد: صداوسیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی باید در جهاد تبیین نقش جدی داشته باشند و با تولید محتوای مستند و جذاب، اجازه ندهند روایت‌های نادرست و تحریف‌شده بر افکار عمومی غلبه کند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: دشمن امروز با ظرفیت گسترده رسانه‌ای فعالیت می‌کند و بخشی از این فعالیت نیز از خارج و بخشی با همراهی جریان‌هایی در داخل دنبال می‌شود؛ بنابراین جبهه حق نیز باید متناسب با این حجم از فعالیت، حضور و تولید محتوای مؤثر داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش روحانیون و ائمه جماعات در این عرصه افزود: ائمه جماعات، روحانیون، اساتید، معلمان و دیگر اقشار اثرگذار باید درباره مسائل روز جامعه و واقعیت‌های تاریخی و دستاوردهای انقلاب برای مردم سخن بگویند.

آیت الله حسینی در پایان تأکید کرد: جهاد تبیین یک کار مقطعی نیست، بلکه یک وظیفه مستمر است و باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه، به‌ویژه آموزش‌وپرورش، دانشگاه، حوزه‌های علمیه و رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی و مقابله با تحریف استفاده کرد.