به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نجاتی ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های بیمه سلامت در سال جاری اظهار کرد: در قالب نظام ارجاع، بیمه‌شدگان ابتدا به پزشک خانواده مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز به دریافت خدمات تخصصی، از طریق پزشک خانواده به سطوح بعدی خدمات درمانی معرفی خواهند شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سه شهرستان محلات، خمین و زرندیه خبر داد و گفت: این طرح به‌تدریج در سایر شهرستان‌های استان نیز اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این فرآیند، پزشک خانواده علاوه بر تشخیص نیاز بیمار به خدمات تخصصی، نوبت مراجعه به پزشک متخصص را نیز در سامانه ثبت می‌کند تا بیمار در زمان تعیین‌شده خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با بیان اینکه در سطح دوم خدمات، هشت تخصص برای ارائه خدمت پیش‌بینی شده است، گفت: هدف از اجرای این برنامه محدود کردن دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی نیست، بلکه هدایت بیماران به مسیر مناسب درمان، جلوگیری از مراجعات غیرضروری و ساماندهی هزینه‌های درمان است.

نجاتی ادامه داد: در مرحله نخست تلاش می‌شود از ظرفیت پزشکان مستقر در مراکز دولتی استفاده شود و در صورت کافی نبودن ظرفیت، پزشکان بخش خصوصی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی معرفی می‌شوند نیز به این طرح اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به ظرفیت پزشکان خانواده اظهار کرد: هر پزشک خانواده امکان پذیرش و پوشش حدود سه هزار نفر را دارد و در کنار پزشک نیز تیم سلامت شامل ماما و پرستار فعالیت خواهد کرد.

وی تصریح کرد:این طرح پیش از این برای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شد و اکنون در قالب برنامه‌ای سراسری در حال توسعه است.

نجاتی گفت: اجرای طرح در محلات، خمین و زرندیه با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده‌های علوم پزشکی خمین و ساوه آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر یک یا دو ماه چند شهرستان دیگر نیز به این طرح اضافه خواهند شد.

تغییر شرایط پوشش بیمه‌ای برخی دهک‌های درآمدی

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی همچنین درباره تغییر شرایط پوشش بیمه‌ای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵، تداوم پوشش بیمه‌ای این گروه‌ها با انجام آزمون وسع انجام می‌شود.

وی افزود: پنج دهک نخست درآمدی همچنان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و اطلاعات آنان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت و اعتبار بیمه‌ای‌شان تمدید می‌شود.

نجاتی ادامه داد: دهک‌های بالاتر متناسب با وضعیت درآمدی خود باید بخشی از حق بیمه را پرداخت کنند و تمدید اعتبار بیمه‌ای آنان نیز به صورت خانواری انجام خواهد شد.

وی سرانه مصوب بیمه سلامت در سال جاری را ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: برای نمونه، سهم پرداختی دهک ششم حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال و به ازای هر نفر تعیین شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در این زمینه اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های درمان، حفظ پوشش بیمه‌ای برای مردم اهمیت زیادی دارد و از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی، شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی برای آگاهی مردم استفاده می‌شود.

وی همچنین از رایزنی با خیرین برای حمایت از افرادی که توان پرداخت سهم بیمه خود را ندارند خبر داد.

حمایت بیمه سلامت از بیماران خاص و زوج‌های نابارور

نجاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت بیمه سلامت از زوج‌های نابارور گفت: این حمایت از سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفته و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی مورد نیاز این افراد تحت پوشش بیمه قرار دارد.

وی افزود: زوج‌های نابارور پس از ارائه مدارک و ثبت نشان‌دار شدن در سامانه بیمه سلامت می‌توانند از خدمات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی تصریح کرد:سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد ریال برای خدمات درمانی زوج‌های نابارور در استان هزینه شد؛ این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷ میلیارد ریال بود.

نجاتی همچنین از پوشش بیمه‌ای حدود ۲۰ هزار بیمار خاص، صعب‌العلاج و نادر در استان خبر داد و گفت: دامنه بیماری‌های مشمول این حمایت‌ها از سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و بیماران مبتلا به بیماری‌هایی از جمله سرطان و سایر بیماری‌های خاص و نادر می‌توانند پس از نشان‌دار شدن از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.