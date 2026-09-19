هاشمی: اعتبارات خراسان جنوبی در دو سال ۴ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: تمام امکانات آموزش و پرورش و دستگاههای استان باید برای بازگشایی مدارس بسیج شود تا دانشآموزان بدون دغدغه در کلاسهای درس حاضر شوند.
وی افزود: مدتی آموزش به صورت مجازی دنبال شد و ممکن است فاصلهای میان دانشآموزان و محیط مدرسه ایجاد شده باشد، بنابراین باید تلاش کنیم هفته نخست مهرماه که با هفته دفاع مقدس نیز مقارن است، شروع خوبی برای سال تحصیلی داشته باشیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به روند جذب اعتبارات استان بیان کرد: در برخی سالها حتی بخشی از اعتبارات اندک استان نیز برگشت میخورد، اما طی دو سال گذشته با همت مدیران، اعتبارات پیش از پایان سال مالی جذب شده است.
هاشمی گفت: اعتبارات ملی و استانی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۹ همت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ همت و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ همت رسیده است.
وی ادامه داد: این افزایش اعتبارات نتیجه همت مدیران و پیگیریهای انجامشده برای استفاده از ظرفیتهای ملی است و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.
افزایش ۵ همتی اعتبار راهآهن خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه راهآهن استان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم خراسان جنوبی، راهاندازی و تکمیل راهآهن بود که در دولت شهید رئیسی کلنگزنی شد و یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت.
هاشمی افزود: طی دو سال گذشته پنج همت دیگر به اعتبار این پروژه اضافه شده و مجموع اعتبارات آن به ۷.۳ همت رسیده است.
وی بیان کرد: اکنون پروژه راهآهن خراسان جنوبی حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد و این اتفاق حاصل پیگیری مدیران، نمایندگان استان و مجموعه دستگاههای اجرایی است.
خراسان جنوبی رتبه دوم شاخصهای اقتصادی کشور را دارد
هاشمی با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی استان گفت: وزیر کشور اعلام کرده است که خراسان جنوبی از نظر شاخصهای اقتصادی رتبه دوم کشور را دارد.
وی افزود: نمیتوان منکر وجود تورم شد و قطعاً برای کاهش آن باید تلاش بیشتری صورت گیرد، اما خراسان جنوبی ۹ ماه پیاپی پایینترین نرخ تورم کشور را داشته است.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اتاق بازرگانی استان در ارزیابی شورای گفتوگو رتبه نخست کشور را کسب کرده و اتاق تعاون نیز رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
وی گفت: ادارهکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز رتبه نخست کشور را کسب کرده و استان در حوزه واحدهای راکد و نهضت ملی مسکن نیز رتبههای برتر کشور را به دست آورده است.
نرخ بیکاری خراسان جنوبی ۴.۴ درصد شد
هاشمی با اشاره به وضعیت بازار کار استان اظهار کرد: نرخ بیکاری خراسان جنوبی به ۴.۴ درصد رسیده است و این استان در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی عملکرد قابل توجهی داشته است.
وی تأکید کرد: این آمارها بر اساس شاخصهای ارزیابی دستگاههای ملی اعلام شده و صرفاً اظهارات مدیران استانی نیست.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کارهای انجامنشده همچنان زیاد است، افزود: در مقابل عظمت مردم استان باید چندین برابر این میزان کار انجام شود و نباید به دستاوردهای موجود اکتفا کنیم.
تحقق وعدههای سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی
هاشمی با اشاره به سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی گفت: تمام قولهایی که آقای پزشکیان در سفر به استان داد، در ردیفهای بودجهای سالهای ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ پیشبینی شده است.
وی افزود: مدیران باید این اقدامات را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند دستاوردهای دستگاههای اجرایی بدون اطلاع مردم باقی بماند.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اگر کاری در استان انجام شده، نباید به نام یک فرد تمام شود؛ بلکه باید گفته شود کدام دستگاه و مجموعه برای تحقق آن تلاش کرده است.
۲۳ همت به منابع بانکی خراسان جنوبی اضافه شد
هاشمی با اشاره به افزایش منابع بانکی استان اظهار کرد: منابع بانکی خراسان جنوبی از حدود ۶۰ همت در سال گذشته به ۸۳ همت در مردادماه امسال رسیده و طی یک سال ۲۳ همت به منابع بانکی استان اضافه شده است.
وی افزود: این منابع باید در مسیر طرحهای جوانی جمعیت، ازدواج، تولید، سرمایهگذاری و سایر نیازهای استان به کار گرفته شود.
۱۲ هزار قطعه زمین ویلایی تحویل متقاضیان شد
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون حدود ۱۲ هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری ویلایی در استان تحویل متقاضیان شده، اما هنوز حدود هشت هزار قطعه باقی مانده است.
هاشمی تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید تعیین تکلیف این اراضی را با جدیت دنبال کنند و در حوزه مسکن نباید کاری بر زمین بماند.
۱۸۲ روستای خراسان جنوبی آبرسانی پایدار شد
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آب روستایی گفت: ۴۸۵ روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی میشدند که ۱۸۲ روستا در سال گذشته از آبرسانی پایدار برخوردار شدند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از احیای ۲۳۸ قنات در استان خبر داد و گفت: احیای قنات برای روستاها فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه موجب بازگشت زندگی و نشاط به روستاها میشود.
۱۰۵ مدرسه با ۴۰۳ کلاس در استان احداث شد
هاشمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: ۱۰۵ مدرسه با ۴۰۳ کلاس درس در استان احداث شده یا در دست اجراست و ۳۶ مدرسه نیز آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی باید با جدیت دنبال شود تا دانشآموزان استان از فضای آموزشی مناسب برخوردار باشند.
تردد کامیونها در مرز ماهیرود به ۱۳۰۰ دستگاه رسید
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود گفت: در گذشته روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون از این مرز تردد میکردند، اما امروز این رقم به حدود یکهزار و ۳۰۰ کامیون رسیده است.
هاشمی افزود: افزایش تردد در مرز و توسعه صادرات نشاندهنده ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی است و باید از این ظرفیت برای توسعه تجارت استان استفاده بیشتری شود.
بیش از ۲۰۰ واحد معدنی راکد مجدد فعال شد
وی با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: بیش از ۲۰۰ واحد معدنی که راکد بودند، مجدد فعال شدهاند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به شرایط بازار کار استان در جریان جنگ تحمیلی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی بود که کمترین تعدیل نیروی کار را داشت.
هاشمی ادامه داد: کمیسیون کارگری و کمیسیون دانشجویی استان نیز در ارزیابیهای ملی رتبه نخست را کسب کردهاند.
پیشرفت ۸۵ درصدی خط انتقال گاز خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه خط انتقال گاز استان اظهار کرد: خط انتقال گاز به طول ۱۱۷ کیلومتر حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیزات و لوازم مورد نیاز آن به طور کامل تأمین شده است.
وی ابراز امیدواری کرد این پروژه تا سال ۱۴۰۵ به شبکه گاز متصل شود و گفت: بهرهبرداری از این پروژه نقش مهمی در تقویت زیرساخت انرژی استان خواهد داشت.
تأکید هاشمی بر پاسخگویی مدیران به مردم
هاشمی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مردم گفت: ما مدیون مردم هستیم و مدیران باید برای پاسخگویی به مردم زمان مشخصی را در نظر بگیرند.
وی افزود: مدیران نباید از مردم فاصله بگیرند و لازم است ارتباط خود را با بدنه کارشناسی دستگاه و مراجعهکنندگان تقویت کنند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران باید در میان مردم حضور داشته باشند و رفتار و نحوه پاسخگویی آنها به مردم در اعتماد عمومی اثرگذار است.
نظارت بر قیمتها و کیفیت نان جدیتر شود
هاشمی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار اظهار کرد: دستگاههای مسئول باید بر قیمتها و کیفیت کالاها نظارت داشته باشند.
وی افزود: ادارهکل غله باید موضوع کیفیت نان در استان را با جدیت بیشتری دنبال کند و همه دستگاهها نیز مکلف به همکاری در این زمینه هستند.
همه دستگاهها برای کنگره ۲۴۰۰ شهید پای کار باشند
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری کنگره ۲۴۰۰ شهید استان اظهار کرد: برگزاری این کنگره فقط مختص یک دستگاه نیست و همه دستگاههای اجرایی باید برای برگزاری باشکوه آن پای کار باشند.
هاشمی گفت: امکانات، ماشینآلات، نیرو، تجهیزات و ظرفیت مهمانسراهای دستگاههای اجرایی باید در صورت نیاز در اختیار کنگره قرار گیرد و بهویژه باید برای خانوادههای شهدا و مادران و پدران شهید بهترین امکانات فراهم شود.
وی افزود: باید مراقب باشیم در جریان برگزاری کنگره هیچ بیحرمتی یا کوتاهی نسبت به خانواده شهدا صورت نگیرد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان بر استفاده از ظرفیت فرمانداران برای اجرای طرحهای شهرستانی تأکید کرد و گفت: مدیران کل باید به شهرستانها سفر کنند و از ظرفیت و شناخت فرمانداران از مسائل منطقه برای پیشبرد امور استفاده کنند.
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