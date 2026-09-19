ارسال ۲۳۰۰ جلد کتاب و نشریه به مراکز کانون پرورش فکری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت بهروزرسانی مستمر منابع کتابخانهای اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی اعضای کانون، در مجموع حدود ۲۳۰۰ جلد کتاب و نشریه شامل ۹۷ عنوان جدید از سوی کانون پرورش فکری کشور به استان لرستان ارسال شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با تأکید بر اهمیت دسترسی کودکان و نوجوانان به منابع مطالعاتی مناسب، افزود: دسترسی به منابع باکیفیت، پیششرط اصلی شکوفایی خلاقیت در کودکان و نوجوانان است و ارسال این مجموعه از منابع تازه، تلاشی برای پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی نسل آینده به شمار میرود.
وی با اشاره به تنوع موضوعی کتابها و نشریات ارسالی، ادامه داد: این منابع با دقت و با توجه به نیازهای روز مربیان و کودکان و نوجوانان انتخاب شدهاند تا بتوانند طیف متنوعی از نیازهای مطالعاتی و آموزشی اعضای کانون را پوشش دهند.
داوری بیان کرد: این مجموعه موضوعاتی همچون معارف دینی، ایثار و مقاومت، مباحث علمی، هوش هیجانی، حل مسئله و زندگینامه شهدا را دربرمیگیرد و در کنار آن، آثاری در حوزه ادبیات، قصهگویی و تقویت حافظه نیز در میان منابع جدید قرار گرفته است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان خاطرنشان کرد: در انتخاب این منابع تلاش شده است میان آموزش، پرورش توانمندیهای ذهنی و سرگرمی خلاقانه کودکان و نوجوانان تعادل مناسبی برقرار شود تا کتابخانههای مراکز فرهنگیهنری کانون بتوانند پاسخگوی طیف گستردهتری از علایق و نیازهای اعضا باشند.
وی تأکید کرد: تأمین و بهروزرسانی منابع کتابخانهای بخشی از تلاشهای کانون پرورش فکری برای تقویت مراکز فرهنگیهنری است و فراهم کردن منابع مناسب میتواند بستر مطلوبتری برای رشد فکری، فرهنگی و خلاقیت کودکان و نوجوانان ایجاد کند.
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