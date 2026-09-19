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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

ارسال ۲۳۰۰ جلد کتاب و نشریه به مراکز کانون پرورش فکری لرستان

ارسال ۲۳۰۰ جلد کتاب و نشریه به مراکز کانون پرورش فکری لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان از ارسال حدود ۲۳۰۰ جلد کتاب و نشریه در قالب ۹۷ عنوان جدید از سوی کانون پرورش فکری کشور به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی مستمر منابع کتابخانه‌ای اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای مطالعاتی اعضای کانون، در مجموع حدود ۲۳۰۰ جلد کتاب و نشریه شامل ۹۷ عنوان جدید از سوی کانون پرورش فکری کشور به استان لرستان ارسال شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با تأکید بر اهمیت دسترسی کودکان و نوجوانان به منابع مطالعاتی مناسب، افزود: دسترسی به منابع باکیفیت، پیش‌شرط اصلی شکوفایی خلاقیت در کودکان و نوجوانان است و ارسال این مجموعه از منابع تازه، تلاشی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و فرهنگی نسل آینده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تنوع موضوعی کتاب‌ها و نشریات ارسالی، ادامه داد: این منابع با دقت و با توجه به نیازهای روز مربیان و کودکان و نوجوانان انتخاب شده‌اند تا بتوانند طیف متنوعی از نیازهای مطالعاتی و آموزشی اعضای کانون را پوشش دهند.

داوری بیان کرد: این مجموعه موضوعاتی همچون معارف دینی، ایثار و مقاومت، مباحث علمی، هوش هیجانی، حل مسئله و زندگینامه شهدا را دربرمی‌گیرد و در کنار آن، آثاری در حوزه ادبیات، قصه‌گویی و تقویت حافظه نیز در میان منابع جدید قرار گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان خاطرنشان کرد: در انتخاب این منابع تلاش شده است میان آموزش، پرورش توانمندی‌های ذهنی و سرگرمی خلاقانه کودکان و نوجوانان تعادل مناسبی برقرار شود تا کتابخانه‌های مراکز فرهنگی‌هنری کانون بتوانند پاسخ‌گوی طیف گسترده‌تری از علایق و نیازهای اعضا باشند.

وی تأکید کرد: تأمین و به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ای بخشی از تلاش‌های کانون پرورش فکری برای تقویت مراکز فرهنگی‌هنری است و فراهم کردن منابع مناسب می‌تواند بستر مطلوب‌تری برای رشد فکری، فرهنگی و خلاقیت کودکان و نوجوانان ایجاد کند.

کد مطلب 6951552

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