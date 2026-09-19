به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با فرمانداران استان اصفهان که با محوریت مدیریت بحران انرژی در فصل سرد سال برگزار شد، با ترسیم شرایط پیش‌رو اظهار کرد: کشور در ماه‌های آینده با چالش‌های جدیدی در حوزه انرژی مواجه است و با توجه به محدودیت‌های جدی تأمین گاز نیروگاه‌ها، احتمال بازگشت ناترازی برق از آذرماه دور از انتظار نیست.

تکرار مدل موفق «بارش» برای زمستان

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی در زمستان، تأمین گاز بخش خانگی است، افزود: برای جلوگیری از توقف چرخ صنعت، راهکارهای مدیریت مصرف باید از هم‌اکنون اجرایی شود. خسروی با اشاره به موفقیت سامانه «بارش» در شهرک‌های صنعتی استان طی تابستان گذشته گفت: این مدل که توانست بدون توقف تولید، مصرف برق را مدیریت کند، اکنون باید به عنوان الگوی مدیریت انرژی در زمستان نیز با قدرت در تمام شهرستان‌ها پیاده‌سازی شود و فرمانداران مکلف به نظارت بر حسن اجرای آن هستند.

هدف‌گذاری کاهش مصرف بنزین با «هم‌پیمایی»

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به مصرف روزانه ۹.۵ میلیون لیتر بنزین در استان، از ضریب سرنشین پایین خودروها به عنوان یک فاجعه اقتصادی یاد کرد و گفت: با افزایش میانگین سرنشین خودروها از ۱.۵ به ۲ نفر، می‌توان روزانه ۲ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد.

وی با نام بردن از مسیرهای پرتردد و بحرانی از جمله «اصفهان-بهارستان»، «آران-کاشان» و «گلپایگان-خوانسار» به عنوان پایلوت‌های اجرایی، تصریح کرد: فرمانداران موظفند با استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و مشوق‌های احتمالی، فرهنگ «هم‌پیمایی» را در این محورها نهادینه کنند. این یک تکلیف مدیریتی است و نباید تنها در حد شعار باقی بماند.

مجوز پدافندی برای ذخیره‌سازی سوخت یک‌ساله

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود از یک گشایش مهم برای واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه شورای تأمین، واحدهای تولیدی دارای پروانه می‌توانند تا سقف مصرف یک‌سال، سوخت مورد نیاز خود را ذخیره‌سازی کنند. این اقدام، یک راهبرد اساسی در حوزه پدافند غیرعامل است تا صنایع در روزهای اوج محدودیت گاز، با بحران توقف تولید مواجه نشوند؛ البته رعایت ضوابط جلوگیری از قاچاق سوخت در این طرح الزامی است.

وی همچنین با اشاره به فرصت طلایی برای صنایع گفت: شرکت‌های تخصصی بهینه‌سازی می‌توانند با هزینه خود، نسبت به اصلاح سیستم‌های گازسوز واحدهای صنعتی اقدام کرده و هزینه‌های خود را از محل «گواهی صرفه‌جویی» در بازار انرژی دریافت کنند؛ طرحی که عملاً بدون فشار مالی به واحدهای تولیدی، بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهد.

معاون استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی در زمستان پیش‌رو، آزمون مهمی برای مدیران شهرستان‌هاست، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند ورود جدی و مطالبه‌گرانه فرمانداران است تا استان بتواند بدون آسیب به پیکره تولید و خدمات، از زمستان پیش‌رو عبور کند.