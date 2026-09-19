به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی ظهر شنبه، در آیین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه «بهکیش» در جزیره کیش، اظهار کرد: افتتاح یک مدرسه در شرایطی که کشور با مشکلات و کمبودهای مختلف مواجه است، اقدامی ارزشمند و نشانهای از تداوم مسیر علم و آموزش در کشور است.
وی با اشاره به حملات صورتگرفته به مراکز آموزشی در جریان جنگ اخیر گفت: در همین منطقه و در همین استان، مدرسهای را با موشک میزنند، اما غافل از اینکه مدرسه دیگری در حال روییدن است. با این کارها نمیتوان ما را متوقف کرد؛ ما آسوده نمینشینیم و برای ساختن ایران و آینده آن تلاش میکنیم.
منادی با اشاره به پیشینه علمی ایران افزود: ما باید بدانیم فرزندان چه کسانی هستیم. حدود ۱۷۵۷ سال پیش، نخستین مرکز آموزش عالی و دانشگاهی جهان در ایران و در منطقه خوزستان، یعنی جندیشاپور، شکل گرفته بود؛ مرکزی که بعدها نیز جایگاه آن در تاریخ آموزش عالی مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در ایران مراکز علمی بزرگی مانند ربع رشیدی نیز وجود داشتهاند و این پیشینه نشان میدهد که علم و آموزش بخشی از هویت تاریخی ایرانیان است.
«آموزش، آموزش و آموزش» نسخهای برای ساختن آینده
منادی با بیان اینکه ۴۱ سال است در حرفه معلمی فعالیت دارد، گفت: در تمام این سالها به یک نتیجه روشن رسیدهام؛ هیچ چیز مثل آموزش نمیتواند یک جامعه را بسازد.
وی افزود: ما برای امروز مدرسه نمیسازیم؛ مدرسه برای فرداست. ما در مدرسه انسانهایی را تربیت میکنیم که قرار است آینده جامعه را بسازند.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین(ع) درباره ضرورت پیشرفت روزافزون انسان گفت: اگر امروز و فردای انسان با یکدیگر مساوی باشد، در حقیقت ضرر کرده است. این نگاه را باید به نظام آموزشی نیز تعمیم دهیم؛ فرزندان ما باید از ما جلوتر باشند.
منادی ادامه داد: اگر فرزند یک انسان از نظر علمی، اجتماعی و جایگاه حرفهای از پدر و نسل قبل خود پایینتر باشد، آن جامعه در مسیر پیشرفت موفق نبوده است. جامعه باید نسلی را تربیت کند که از نسل پیش از خود جلوتر باشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: هر مدرسهای که ساخته میشود، هزاران درِ زندان بسته میشود. انسانی که از دانش و آموزش برخوردار باشد، کمتر در معرض آسیبهایی قرار میگیرد که او را به سمت مسائل قضایی و اجتماعی سوق میدهد.
ایران باید به فرزندانش افتخار کند
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جایگاه علم در فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت: پیامبر اسلام(ص) نیز بر جستوجوی علم تأکید کرده و در فرهنگ ما همواره علم جایگاه ویژهای داشته است. بنابراین جنس و هویت ما با علم و دانش گره خورده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه علمی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، اظهار کرد: همه مدیران و دستگاهها باید بدانند که آموزش موضوعی جدا از حوزه مسئولیت آنها نیست. اگر یک مدیر تصور کند حوزه آموزش و پرورش به او ارتباطی ندارد، نگاه مدیریتی درستی ندارد؛ زیرا همه متخصصان، مهندسان، پزشکان و مدیران جامعه از همین مدارس بیرون میآیند.
منادی برای توضیح ضرورت نگاه یکپارچه در مدیریت، ساختار بدن انسان را مثال زد و گفت: در بدن انسان میلیاردها سلول و مجموعههای مختلف وجود دارد، اما همه آنها در عین تفاوت، برای یک انسان فعالیت میکنند. جامعه نیز باید همینگونه باشد؛ در عین تفاوت دستگاهها و مسئولیتها، همه باید در مسیر یک هدف مشترک حرکت کنند.
وی در ادامه با اشاره به عظمت خلقت انسان گفت: انسان به اندازهای پیچیده و ارزشمند است که مطالعه بدن انسان میتواند انسان را به شناخت عظمت خداوند برساند. میلیاردها سلول بدن انسان هرکدام ساختار و کارکرد خود را دارند، اما همه برای یک وجود واحد فعالیت میکنند.
منادی افزود: باید در جامعه نیز یاد بگیریم که انسانها را با عنوان و جایگاهشان دستهبندی نکنیم. ممکن است انسانی که در ظاهر جایگاه اجتماعی بالایی ندارد، نزد خداوند از فردی که در بالاترین جایگاه مدیریتی قرار گرفته، ارزشمندتر باشد.
وی تأکید کرد: انسان باید محور برنامهریزیهای اجتماعی و آموزشی باشد و هیچکس نباید انسان دیگری را کوچک بشمارد.
تأکید بر آموزش مسائل فرهنگی و اجتماعی
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل فرهنگی گفت: برای موضوعات فرهنگی باید از مسیر آموزش و گفتوگوی علمی وارد شد.
وی فرهنگ ترافیک در کیش را نمونهای از اثرگذاری آموزش دانست و اظهار کرد: در کیش مردم آموختهاند که در میدان، زمانی که خودروی دیگری در حال عبور است، وارد نشوند. این نشان میدهد که آموزش میتواند یک رفتار اجتماعی را نهادینه کند.
منادی همچنین درباره موضوع حجاب گفت: مسائل فرهنگی را باید علمی و با استدلال برای مردم توضیح داد، نه صرفاً با اجبار.
او با اشاره به ساختار بدن انسان و مفهوم پوشش و حفاظت در بدن، بر ضرورت ارائه توضیحات علمی درباره مسائل فرهنگی تأکید کرد.
وی افزود: در موضوع فرهنگ باید جایگاه و منزلت انسان برای نسل جدید تبیین شود و آموزش و پرورش میتواند مهمترین بستر برای این کار باشد.
منادی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش دختران گفت: دختران امروز، مادران فردا و بخش مهمی از مدیران و سازندگان آینده جامعه هستند و باید از دوران مدرسه برای پذیرش نقشهای آینده خود آماده شوند.
وی با اشاره به شخصیت پروین اعتصامی گفت: پروین اعتصامی نمونهای از زنان برجسته و اثرگذار ایران است و باید چنین الگوهایی به نسل جدید معرفی شوند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: مدرسه فقط محل انتقال محفوظات درسی نیست؛ مدرسه باید انسان تربیت کند و به دانشآموز یاد بدهد که مسئولیت اجتماعی، اخلاق، رفتار و آینده خود را جدی بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از فضای مدرسه گفت: زمین ورزشی این مدرسه برای چنین مجموعهای کافی نیست و باید فضای ورزشی آن توسعه پیدا کند.
منادی با اشاره به تجربه بازدید از مدارس ژاپن گفت: در برخی مدارس آن کشور، امکانات ورزشی بسیار گستردهای وجود دارد و ما نیز باید در مدارس خود به ورزش توجه بیشتری داشته باشیم.
وی از مجموعه بهکیش خواست در صورت امکان، فضای ورزشی و چمن مصنوعی دیگری برای این مدرسه ایجاد شود.
پیگیری مشکلات معلمان کیش در مجلس
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان سخنان خود با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مسئولان آموزش و پرورش، اظهار کرد: موضوع نیروی انسانی، مسکن و تجهیزات مدارس را پیگیری خواهد کرد.
منادی گفت: مسائل مربوط به معلمان، نیروی انسانی جدید و واگذاری واحدهای مسکونی به فرهنگیان از جمله موضوعاتی است که امروز مطرح شد و آنها را در مجلس و دستگاههای مربوطه دنبال خواهم کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه پیش از حضور در کیش از کربلا بازگشته است، از مسئولان و مجموعههایی که برای توسعه آموزش در جزیره تلاش میکنند قدردانی کرد و گفت: باید تلاش کنیم مدرسهسازی در کیش ادامه پیدا کند و این مسیر به ساخت مدارس بیشتر منجر شود.
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