آخرین وضعیت راه اندازی موزه علم با همکاری رویان و شهرداری

دکتر عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی موزه علم که با همکاری پژوهشگاه رویان و شهرداری قرار است راه اندازی شود، اظهار کرد: راه اندازی موزه علم نیاز به کمک شهرداری دارد؛ ما در این پژوهشگاه یک برنامه مشترک با شهرداری داشتیم.

وی با بیان اینکه این موزه به دلیل محدودیت منابع مالی متوقف شده است، بیان کرد: پیگیر هستیم و مسئولان شهرداری هم دوست دارند که این وضعیت تعیین تکلیف شود.

رئیس پژوهشگاه رویان گفت: امیدوار هستیم که در سال ۹۸ به جمع بندی برسیم و موقعیت مناسب‌تری را برای محققان کشور فراهم کنیم.

رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه قاعدتاً این کار در یکی از پارک‌های تهران قابل انجام است، بیان کرد: بنا داریم تا این موزه علمی را در یک پارک جهت آشنایی مردم با مسائل علمی راه اندازی کنیم.

شاهوردی افزود: ما می‌توانیم مثلاً ساختمانی شبیه بدن انسان طراحی کنیم تا بازدید کنندگان از درون این ساختمان با بدن انسان و عملکردهایش آشنایی پیدا کنند.

به گفته وی، همچنین این می‌تواند روشی باشد که دانش آموزان درس‌هایی که در ارتباط با فیزیولوژی و آناتومی بدن یاد می‌گیرند را به صورت واضح از نزدیک ببینند.

وی با بیان اینکه این ایده را می‌توان حتی در حد یک سلول گسترش داد، گفت: همچنین می‌توان با طراحی ساختمانی شبیه یک سلول، وارد جزئیات سلول شد تا از نزدیک با عملکردهای یک سلول آشنا شد.

شاهوردی با بیان اینکه البته می‌توان ایده‌های زیادی را در زمینه بیولوژی، پزشکی و صنعتی مطرح کرد، اظهار داشت: اکنون این طرح با استقبال روبرو شده است و نهادهای مختلفی مانند آموزش و پرورش و … می‌توانند این موضوع را عملی کنند تا بدین وسیله مسائل تئوری را در سطح علمی گسترش داد و درک بیشتری از مباحث به وجود آید.