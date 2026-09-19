دیه راننده مقصر به نرخ روز؛ حق قانونی که بسیاری مصدومان از آن بی خبرند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در تصادفات رانندگی، یکی از رایج ترین و در عین حال پرابهام ترین پرسشهای حقوقی این است: «آیا رانندهای که مقصر حادثه شناخته شده، در صورت آسیب بدنی، مستحق دریافت دیه است؟»

تصور عمومی اغلب این است که فرد مقصر، از هرگونه حق و مطالبه محروم است. این تصور نه تنها نادرست است، بلکه در بسیاری از پرونده ها باعث از بین رفتن ده ها میلیارد ریال حق قانونی زیاندیدگانی شده است که خود در وقوع حادثه نقش مؤثری داشته اند.

برخلاف باور عموم، مقصر بودن در تصادف رانندگی مانع مطلق از دریافت دیه نیست. قانون بیمه اجباری، رویه قضایی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه، این برداشت اشتباه را رد کرده اند. در این گزارش، مبنای حقوقی دریافت دیه راننده مقصر به نرخ روز، شرایط قانونی، مدارک لازم و مسیر عملی احقاق این حق بررسی می شود.

مبنای قانونی ؛ بیمه حوادث راننده

بیمه شخص ثالث خودروی، مسئولیتی به ماورای جبران خسارت اشخاص ثالث دارد. بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای راننده مسبب حادثه نیز پوشش بیمه ای جداگانه ای به نام «بیمه حوادث راننده» تهیه کند.

این پوشش، که جزء جدانشدنی از تعهدات بیمه شخص ثالث است، خسارت بدنی راننده مسبب حادثه را در حدود قانون پوشش میدهد و شامل:

دیه جراحات

ارش نقص عضو

ازکارافتادگی موقت یا دائم

فوت

هزینه های درمانی

در واقع، راننده مقصر همانند سرنشینان خودرو، تحت حمایت این پوشش قرار میگیرد و حق مطالبه خسارت جانی خود را از بیمه گر خودروی خویش دارد؛ یعنی از بیمه شخص ثالث خود، نه بیمه طرف مقابل.

رأی وحدت رویه ۸۶۹؛ تغییر بنیادین در محاسبه دیه

یکی از مهمترین تحولات حقوقی سال های اخیر، رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ است.

بر اساس این رأی، خسارت بدنی راننده مسبب حادثه که از محل پوشش حوادث راننده مطالبه می شود، دارای ماهیت دیه و ارش است. بنابراین نکته حیاتی این است که این خسارت باید بر اساس نرخ یومالاداء (نرخ دیه در زمان پرداخت) محاسبه شود؛ نه صرفاً سقف ریالی درج شده در زمان صدور بیمه نامه.

این رأی در اختلاف هایی که شرکت بیمه، پرداخت را به رقم قدیمی بیمه نامه یا نرخ سال وقوع حادثه محدود می انگارد، اهمیت فراوان دارد. به عبارت دیگر، اگر پرداخت دیه با تاخیر انجام شود و نرخ دیه در سال جدید افزایش یابد، زیاندیده (راننده مقصر) حق دارد مبلغ را بر اساس نرخ روز دریافت کند.

همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ در تبیین شمول مقررات حمایتی بیمه اجباری نسبت به خسارت بدنی راننده مسبب حادثه، مورد استناد قرار می گیرد.

اصل تقصیر نسبی؛ تعدد عوامل حادثه

در نظام حقوقی ایران، تقصیر نسبی است و تعدد عوامل حادثه بررسی می شود؛ منشأ آسیب ملاک اصلی است، نه صرفاً تقصیر. به همین دلیل، در درصد بالایی از پرونده ها، راننده مقصر با وجود تقصیر، تمام یا بخشی از دیه قطع نخاع، ارش و خسارت بدنی را دریافت کرده است.

سناریوهایی که منجر به دریافت دیه راننده مقصر شود:

وجود عامل یا وسیله دیگر: در برخورد دو خودرو، نقص فنی خودروی دیگر یا ورود عابر، مسئولیت بین طرفین تقسیم میشود. حتی اگر راننده ۷۰٪ مقصر باشد، سهم ۳۰٪ او قابل مطالبه است.

نقص ایمنی خودرو: اگر کمربند ایمنی معیوب باشد، ایربگ عمل نکند یا ساختار خودرو غیرایمن باشد، مسئولیت می تواند به شرکت سازنده یا بیمه متوجه شود.

نقص راه، جاده یا علائم: کارشناسی راهنمایی رانندگی در صورت تأیید نقص جاده، نبود علائم یا خرابی گاردریل، راننده را از «م صورت تأیید نقص جاده، نبود علائم یا خرابی گاردریل، راننده را از «مقصر مطلق» بودن خارج می کند.

صدمه ثانویه: دراع شود، مسئولیت به اورژانس یا بیمارستان منتقل می شود.

نقش تعیین کننده پزشکی قانونی

بخش حیاتی پرونده، نظریه پزشکی قانونی است. این نهاد بررسی می کند که آیا قطع نخاع مستقیم ناشی از تصادف است، دائمی بودن آسیب، و درصد ازکارافتادگی.

اگر نظریه اولیه پزشک قانونی ناقص، عجولانه یا غیرتخصصی باشد، شرکت بیمه همان را مستند رد کامل دیه قرار م یدهد. در پرونده های موفق، وکیل متخصص:

به نظریه اولیه اعتراض می زند

پرونده را به کمیسیون عالی می برد

و درصد دیه را بهشدت افزایش می دهد

صندوق تأمین خسارت های بدنی

برخلاف تصور عموم، بیمه شخص ثالث در برخی شرایط شامل راننده مقصر هم می شود؛ به خصوص وقتی چند وسیله دخیل هستند یا سهم تقصیر تقسیم می شود. و اگر بیمه پاسخنده نماند، صندوق تأمین خسارت های بدنی وارد عمل می شود. بسیاری از دیه های سنگین رانندگان مقصر، از همین صندوق پرداخت شده اند.

مدارک لازم برای مطالبه خسارت

برای پیگیری موفق، وجود مدارک زیر الزامی است:

بیمه نامه خودرو

گواهینامه معتبر راننده

کروکی یا گزارش پلیس راهور

مدارک بیمارستان و درمان

گواهی پزشکی قانونی

مدارک هویتی و شماره پرونده خسارت بیمه

رأی قضایی در صورت تشکیل پرونده

نکته مهم: رانندگی بدون گواهینامه معتبر می تواند بر پوشش بیمه ای اثر تعیین کننده بگذارد. بنابراین پیش از هر اقدامی، مدارک رانندگی و شرایط حادثه باید به دقت بررسی شود.

وکیل تصادف؛ چرا تجربه تعیین کننده است؟

پرونده دیه راننده مقصر، بهخصوص در موارد قطع نخاع، ترکیبی از حقوق کیفری، بیمه، پزشکی قانونی است و کاملاً رویه محور. بیمه ها معمولاً تمایل دارند پرداخت را بر اساس مبالغ مصوب زمان وقوع حادثه انجام دهند؛ اما زیاندیده حق دارد مبلغی متناسب با ارزش روز دریافت کند.

وکیل متخصص تصادفات با استناد به آراء وحدت رویه، اصل جبران کامل خسارت و لزوم به روزرسانی مبالغ، بیمه را مجبور به پرداخت به نرخ روز می کند. در مواردی که شرکت بیمه با رأی دادگاه مواجه شود و دادگاه حق مطالبه دیه به نرخ روز را تأیید کند، بیمه گر موظف به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود.

سخن پایانی

درصد بالایی از پرونده های رانندگان مقصر، به دلیل تصور اشتباه «مقصر دیه نمیگیرد» و نبود وکیل تخصصی، با شکست مواجه می شود. مواردی مثل نادیده گرفته شدن ارش، تعدد دیات، آسیبهای نخاعی، یا مابه التفاوت نرخ روز، ده ها میلیارد تومان حق را تضییع میکند.

مؤسسه امداد حقوقی شهر، با بهره مندی از همکارانی که سال ها سابقه فعالیت در شرکتهای بزرگ بیمه را به عنوان مدیر و مسئول داشته اند، در جهت احقاق حقوق زیان دیدگانی که متحمل دردهای فراوان هستند، تمام تلاش خود را صرف میکند. وکلای این مؤسسه در پرونده های دیه راننده مقصر، قطع نخاع و تعدد دیات به نرخ روز، دارای اخذ رأی به نفع موکل هستند.

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان راننده مقصر بوده و در تصادف دچار آسیب بدنی، نقص عضو یا قطع نخاع شده اید، یا بیمه خسارت کامل شما را پرداخت نکرده است، قبل از هر اقدامی پرونده را به صورت تخصصی بررسی کنید.

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