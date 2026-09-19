۳۰ پرونده واگذاری اراضی دولتی در بوشهر تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان بعد از ظهر شنبه در حاشیه سیزدهمین جلسه هیئت نمایندگی این اداره کل اظهار کرد: صیانت از اراضی دولتی و پاسخگویی به مطالبات قانونی شهروندان در حوزه واگذاری زمین، از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
وی با اشاره به برگزاری سیزدهمین جلسه هیئت نمایندگی راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: در این نشست، پروندههای مختلف واگذاری اراضی، موضوعات حقوقی املاک و درخواستهای دستگاههای اجرایی با حضور معاونان و کارشناسان مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
کشوریان تصریح کرد: در این جلسه ۳۰ پرونده با موضوعات مختلف، از جمله واگذاری اراضی تصرفی در شهرهای بوشهر و دیلم، واگذاری زمین به دستگاههای اجرایی، اضافهمساحت و قراردادهای قدیمی، از نظر فنی و حقوقی ارزیابی شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: از مجموع پروندههای بررسیشده، پنج پرونده مربوط به واگذاری اراضی تصرفی در شهرهای بوشهر و دیلم، پنج پرونده مربوط به واگذاری زمین به دستگاههای اجرایی در شهرهای بوشهر، دیلم و اهرم و پنج پرونده نیز مرتبط با واگذاری اضافهمساحت در شهر بوشهر بود.
وی اضافه کرد: ۱۵ پرونده دیگر نیز در حوزه واگذاریهای متفرقه و قراردادهای قدیمی مورد رسیدگی قرار گرفت تا تصمیمات لازم درباره وضعیت حقوقی و فرآیند تعیین تکلیف آنها اتخاذ شود.
صیانت از حقوق بیتالمال در واگذاری اراضی
کشوریان با تأکید بر ضرورت شفافسازی و تسریع در روند واگذاری اراضی دولتی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با بهرهگیری از کارشناسان خبره و نظارت دقیق بر پروندههای املاک، ضمن حفظ حقوق بیتالمال، فرآیند رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را تسهیل کنیم و از طولانی شدن روند پاسخگویی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای املاک باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود، گفت: جلسات هیئت نمایندگی بهصورت مستمر برگزار خواهد شد تا با اتخاذ تصمیمات قانونی و کارشناسی، مشکلات مردم و دستگاههای اجرایی در حوزه اراضی برطرف و وضعیت املاک دولتی استان ساماندهی شود.
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