کارکنان کرمانی برای مدیریت مصرف سوخت از خودروی شخصی کمتر استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، ظهر شنبه در نشست کارگروه ستاد سوخت استان کرمان با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مدیریت سوخت گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و افزایش نیازهای حمل‌ونقلی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: مدیریت مصرف سوخت تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی باید با اتخاذ تدابیر عملی، در کاهش مصرف و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی نقش‌آفرینی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به بازگشایی مدارس و افزایش حجم ترددهای شهری بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان باید سرویس‌های ایاب و ذهاب کارکنان را فعال و تقویت کنند تا ضمن کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بخشی از بار ترافیکی و مصرف سوخت نیز مدیریت شود.

ذاکری‌هرندی، تأکید کرد: در شرایط کنونی، استفاده حداکثری از ظرفیت سرویس‌های سازمانی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و لازم است مدیران مربوطه برای کاهش تردد خودروهای شخصی کارکنان برنامه عملیاتی داشته باشند.

ضرورت تأمین سوخت صنایع و معادن

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز مردم و بخش تولید گفت: در تأمین سوخت، اولویت نخست با مردم و پس از آن صنعت و معدن است و نباید ضعف در برنامه‌ریزی موجب تقابل این دو بخش شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان اظهار کرد: گستردگی فعالیت‌های معدنی و وجود حدود ۷۰ پهنه معدنی در کرمان، ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و معادن را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: مصوبات شورای معادن استان در زمینه تأمین سوخت معادن باید به صورت کامل اجرا شود و دستگاه‌های مسئول در صورت مشاهده تأخیر یا نقص در اجرای این مصوبات، موظف به پیگیری موضوع هستند.

ذاکری‌هرندی، تصریح کرد: ۹۰ میلیون لیتر سوخت تخصیص‌یافته به صنایع و معادن باید طی ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف شود و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و نظارت دبیرخانه سوخت، به محل‌های ذخیره‌سازی مورد تأیید انتقال یابد و مخازن مربوطه نیز پلمب شوند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری افزایش سهمیه سوخت صنایع و معادن مطابق مصوبات شورای معادن تأکید کرد و افزود: در صورت تخصیص نیافتن سهمیه یا مشاهده هرگونه انحراف، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام کند تا پیگیری‌های لازم در سطح ملی انجام شود.

تعیین تکلیف سامانه صدف در شمال کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین بر ضرورت رفع مشکلات سامانه صدف در شمال این استان تأکید کرد و گفت: این سامانه در بخش صنعت و معدن شمال استان باید حداکثر تا ۱۰ مهرماه فعال شود و دستگاه‌های مسئول موظفند بدون تأخیر موانع موجود را برطرف کنند.

ذاکری‌هرندی، در ادامه با اشاره به مطالبات کشاورزان درباره تخصیص و افزایش سهمیه سوخت، خواستار بررسی این موضوع و پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده در این بخش شد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت سوخت باید پیش از بروز مشکل انجام شود، خاطرنشان کرد: نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش نیازهای حمل‌ونقلی، هماهنگی بین دستگاهی و برنامه‌ریزی دقیق را ضروری کرده است و باید پیش از ایجاد هرگونه چالش، تمهیدات لازم برای تأمین و مدیریت مصرف سوخت پیش‌بینی شود.