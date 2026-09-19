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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

ورزشکار گناوه‌ای قهرمان پرش ارتفاع ایران شد

ورزشکار گناوه‌ای قهرمان پرش ارتفاع ایران شد

گناوه- ساناز مرادی ورزشکار گناوه‌ای با ثبت رکورد یک متر و ۷۰ سانتی‌متر به مقام قهرمانی رقابت‌های پرش ارتفاع جوانان کشور دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور (دختران) در مشهد برگزار شد و ساناز مرادی، ورزشکار گناوه‌ای، با عبور از ارتفاع یک متر و ۷۰ سانتی‌متر، عنوان قهرمانی ماده پرش ارتفاع جوانان را از آن خود کرد.

مرادی با این موفقیت، رکورد شخصی خود را نیز پنج سانتی‌متر ارتقا داد و از رکورد یک متر و ۶۵ سانتی‌متر به یک متر و ۷۰ سانتی‌متر رساند.

این ورزشکار گناوه‌ای تمرینات خود را زیر نظر حسینعلی عبدشاهزاده دنبال می‌کند و با رکورد جدید خود به رکورد یک متر و ۷۳ سانتی‌متری جوانان ایران نزدیک‌تر شد.

کسب این عنوان قهرمانی برای جامعه ورزش استان بوشهر و شهرستان گناوه افتخارآفرین است و انتظار می‌رود مرادی در رقابت‌های آینده برای ثبت رکورد جدید و نزدیک شدن به رکورد ملی تلاش کند.

کد مطلب 6951642

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