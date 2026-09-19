تأکید رئیس دانشگاه تهران و سفیر پاکستان بر تقویت دیپلماسی علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نشست مشترک رئیس دانشگاه تهران و سفیر پاکستان در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با محوریت توسعه همکاریهای علمی، دانشگاهی و فرهنگی برگزار شد و بر اساس تصویب نامههای موجود در عملی و پایدار خارجی برگزار شد.
محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به جایگاه جهانی دانشگاه تهران، اظهار داشت: «وجود یک دانشگاه مادر در کشور به عنوان یک دانشگاه در سطح جهانی، نشاندهنده جایگاه علمی ایران است. ما با دانشگاههای بسیار معتبر جهان همکاری داریم و تفاهم نامههای متعددی با آنها به امضا رسیده است».
امید با توجه به ویژگیهای مهم با دانشگاههای معتبر پاکستان، تأکید میکند: «همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بسیار مهم است و ما تعداد زیادی داریم. در گذشته، اندیشمندان بسیاری در این دو کشور با تبادل دانش و زبان فارسی نیز مرجع مشترکی بودند که هر دو کشور از آن بهرهمند بودند. پیشرفت امروز، افزون بر جدید بر میراث فرهنگی گذشته، مشترکات نیز به این پیوند اضافه شده است».
رئیس دانشگاه تهران با گرامیداشت یاد و اندیشههای اقبال لاهوری، او را شخصیتهای مورد علاقه هر دو ملت خواند و افزود: «این اشتراکات، نشاندهنده پیوند فرهنگی میان ماست. در حوادث بعدی مشخص میشود که پیوند میان دو دولت و دو ملت، بسیار قوی و مستحکم و همراهی دولت دوست پاکستان در شرایط بعدی، نشاندهنده علایق و همبستگی آنهاست. سفرهای متعدد مقامات عالیرتبه دو نیز، نشاندهنده عمق و اهمیت راهبردی این روابط دیپلماتیک است».
امید در پایان سخنان خود با توجه به ضرورت توسعه ارتباطات آموزشی، گفت: «هدف ما توسعه همکاریهای اعضای هیأت علمی و دانشجویی است. ملت ما همیشه دوستان خود را به یاد خواهند داشت و آنچه را که باقی میماند، ما و ملت پاکستان هستیم که همکاریهای بلندمدتی با این فکر داشته باشیم. امیدوارم با کمک سفیر محترم، زمینههای همکاریها را برای ایجاد ظرفیتهای قدیمی و ریشهدار برای تحکیم روابط دانشگاههای دو کشور به کارگیری».
در ادامه این نشست، سفیر جدید در ایران با اشاره به اشتراکات فرهنگی، فرهنگی و زبانی میان دو کشور، بر توسعه روابط علمی و دانشگاهی پاکستان کرد.
عمران احمدیقی با اشاره به جایگاه برجسته شخصیتهایی چون اقبال لاهوری، خواستار پیوندهای فکری فرهنگی میان ایران و پاکستان شد و پیشنهاد «اتاق اقبال لاهوری» در تهران را به عنوان نمادی از این اشتراکات مطرح کرد.
سفیر پاکستان همچنین با اشاره به نقش کلیدی سفارتخانه در ارتباطات دانشگاهی، بر ضرورت تبدیل تفاهمنامهها به عملی و ریشهای کرد.
حوزههای نوینی چون هوش مصنوعی (AI) را از زمینههای مهم و راهبردی برای همکاریهای آینده دو کشور برشمرد و دانشگاههای هدف برای این همکاریها را دانشگاه قائد اعظم (Quaid-i-Azam University)، دانشگاه (NUST)، دانشگاه کامسیتس (COMSATS) و دانشگاه پنجاب (University of the Punjab) معرفی کردند.
در این نشست، همچنین معاون بین الملل دانشگاه تهران، گزارشی از ظرفیتهای موجود، چشماندازهای همکاریهای بین الملل و زمینههای تبدیل تفاهم نامهها به اجرای ارائهشده ارائه شد.
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