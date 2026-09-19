داور ازبکستانی قاضی دیدار تیم فوتبال امید ایران و چین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم داوری از کشور ازبکستان، دیدار تیمهای فوتبال امید ایران و چین در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا را قضاوت خواهد کرد.
تیمهای ایران و چین صبح فردا یکشنبه ۲۹ شهریور و از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.
قضاوت این دیدار بر عهده فیرداوس نورسافاروف از ازبکستان خواهد بود. هر دو تیم ایران و چین بازی اول خود را مقابل حریفان با برد پشت سر گذاشته اند و ایران به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین گروه B است و دیدار فردا از حساسیت بالایی برخوردار است. در دیگر بازی این گروه تیم های امید امارات و کره شمالی رو در روی هم قرار می گیرند.
گروه داوری این بازی به شرح زیر است:
* داور: فیرداوس نورسافاروف (ازبکستان)
* کمکداور اول: روسلان سرازیتدینوف (ازبکستان)
* کمکداور دوم: عزیز فرحان (مالزی)
* داور چهارم: یاسین توان (مالزی)
* هماهنگکننده عمومی: ناصر العبری (بحرین)
* ناظر مسابقه: ایلدار گاریفولین (قرقیزستان)
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