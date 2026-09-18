به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود تاج لنگرودی شامگاه جمعه در مراسم جمعه‌های مهدوی که هر هفته در مسجد صاحب‌الزمان(عج) آنسرمحله لنگرود برگزار می‌شود، با تأکید بر ضرورت یاری امام زمان(عج)، اظهار کرد: یکی از کامل‌ترین مصادیق یاری خداوند، یاری امام زمان(عج) است و این نصرت باید در دل، زبان و رفتار انسان نمود پیدا کند.

این کارشناس مذهبی با اشاره به دو آیه قرآن کریم که در جلسات گذشته مطرح شده بود، گفت: خداوند متعال می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم»؛ اگر خدا را یاری کنید، خدا نیز شما را یاری و قدم‌هایتان را ثابت می‌کند. همچنین در آیه دیگری می‌فرماید «کُونُوا أَنصارَ اللَّهِ»؛ یعنی یاران خدا باشید.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با بیان اینکه تعبیر «یاری خدا» به معنای نیازمندی ذات اقدس الهی نیست، افزود: خداوندی که خزائن آسمان‌ها و زمین و لشکریان آسمان و زمین در اختیار اوست، چه نیازی به یاری ما دارد؟ بنابراین باید مصادیق یاری خداوند را پیدا کنیم.

یاری امام زمان(عج) از کامل‌ترین مصادیق نصرت الهی است

وی ادامه داد: بر اساس فرمایش پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر، یکی از کامل‌ترین مصادیق یاری خدا، یاری امام زمان(عج) است. خداوند متعال امام را به اسباب و علل مختلف یاری می‌کند؛ ملائکه، اجنه، معجزات و حتی ایجاد رعب و وحشت از جمله اسبابی هستند که در مسیر نصرت امام قرار می‌گیرند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه یاری امام زمان(عج) نباید مقطعی و وابسته به حال و شرایط انسان باشد، گفت: وقتی خداوند می‌فرماید «کُونُوا أَنصارَ اللَّهِ»، یعنی نصرت باید به یک صفت و خصلت تبدیل شود؛ نه اینکه انسان یک روز یار امام باشد و روز دیگر نباشد و هر زمان که دلش خواست در این مسیر قدم بردارد.

وی افزود: حالا که قرار است ما نیز در کنار ملائکه، اجنه، معجزات و دیگر اسباب، وسیله و سبب یاری امام زمان(عج) باشیم، باید بدانیم نصرت امام چه مراحلی دارد، چه جایگاهی نزد خداوند دارد و چگونه می‌توان در این مسیر قرار گرفت.

محبت قلبی، نصرت زبانی و یاری عملی سه مرحله نصرت است

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) خطاب به امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: پیامبر(ص) فرمود «یا علی مثلک مثل قل هو الله احد»؛ یعنی مثال تو مانند سوره توحید است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) درباره سوره توحید فرمودند هر کس یک بار «قل هو الله احد» را بخواند، مانند آن است که یک‌سوم قرآن را خوانده، اگر دو بار بخواند مانند آن است که دو سوم قرآن را خوانده و اگر سه بار بخواند، مانند کسی است که قرآن را ختم کرده است. از همین رو پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) سفارش کردند که پیش از خواب سوره توحید را سه بار بخوانند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) سپس فرمودند هر کس علی(ع) را قلباً دوست داشته باشد، مانند کسی است که یک‌سوم ثواب اعمال بندگان خدا را به دست آورده است؛ کسی که علی(ع) را به دل دوست داشته باشد و با زبان نیز او را یاری کند، دو سوم ثواب اعمال بندگان خدا را خواهد داشت و کسی که محبت قلبی، نصرت زبانی و یاری عملی داشته باشد، ثواب تمام اعمال بندگان خدا را خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت نصرت زبانی گفت: دفاع از اهل بیت(ع) با زبان به این معنا نیست که انسان بدون علم و آگاهی سخن بگوید. گاهی انسان قصد دفاع دارد، اما چون شیوه سخن گفتن و استدلال را نمی‌داند، به جای کمک، کار را خراب‌تر می‌کند. بنابراین باید سخن گفتن و دفاع کردن را آموخت.

حجت الاسلام تاج لنگرودی تصریح کرد: جهاد تبیین یعنی هر کس به اندازه‌ای که می‌داند و توانایی دارد، کوتاهی نکند و در همان اندازه از حقیقت دفاع کند؛ اما درباره چیزی که نمی‌داند، سخن نگوید.

محبت اهل بیت(ع) مقدمه‌ای برای رسیدن به نصرت است

وی با اشاره به روایات دیگری درباره جایگاه محبت اهل بیت(ع) گفت: در روایات آمده است کسی که اهل بیت پیامبر(ص) را قلباً دوست داشته باشد، با آنان در بهشت و در درجه آنان خواهد بود؛ و کسی که علاوه بر محبت قلبی، با زبان و عمل نیز آنان را یاری کند، در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرد.

این کارشناس مذهبی افزود: ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر صرف محبت قلبی کافی است، پس چرا باید خودمان را برای نصرت زبانی و عملی به زحمت بیندازیم؟ آیا همین که انسان اهل بیت(ع) و امام زمان(عج) را دوست داشته باشد، برای نجات کافی نیست؟

وی در پاسخ به این پرسش به روایتی از حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: شخصی همسرش را نزد حضرت زهرا(س) فرستاد تا بپرسد آیا شوهرش از شیعیان ایشان هست یا نه. حضرت زهرا(س) در پاسخ فرمودند اگر به آنچه ما امر کرده‌ایم عمل می‌کنی و از آنچه نهی کرده‌ایم دوری می‌کنی، از شیعیان ما هستی وگرنه نیستی.

لغزش با قصد مخالفت متفاوت است

حجت الاسلام تاج لنگرودی اذعان کرد: آن مرد پس از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و شروع به گریه کرد و گفت من در مواردی نتوانسته‌ام به دستورات اهل بیت(ع) عمل کنم و در برابر برخی گناهان نیز لغزیده‌ام. بنابراین چگونه می‌توانم شیعه باشم؟

وی افزود: همسر آن مرد دوباره نزد حضرت زهرا(س) آمد و ماجرا را بیان کرد. حضرت فرمودند به او بگو منظور من این نیست که اگر کسی در مسیر اطاعت لغزش کرد، دیگر شیعه نیست. اگر انسان درصدد عمل به دستورات ما و درصدد ترک گناه باشد، اما گاهی بلغزد و قصد مخالفت با ما را نداشته باشد، حکم او متفاوت است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به فرمایشی از آیت‌الله بهجت(ره) گفت: ایشان می‌فرمودند انسان نباید عالماً و عامداً گناه کند و اگر گناه از روی غفلت و لغزش باشد، راه اصلاح و بازگشت وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از گناهان انسان از روی غفلت اتفاق می‌افتد و پس از آن پشیمان می‌شود، ناراحت می‌شود و توبه می‌کند. اینکه انسان از گناه ناراحت شود و از خدا طلب بخشش کند، نشانه آن است که قصد مخالفت با خدا و اهل بیت(ع) نداشته است.

توبه یعنی بازگشت واقعی از مسیر اشتباه

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به اهمیت توبه تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند کسی که از گناه توبه کند، مانند کسی است که اصلاً گناه نکرده است. قرآن کریم نیز درباره توبه می‌فرماید خداوند می‌تواند بدی‌ها را به خوبی‌ها تبدیل کند.

وی افزود: توبه فقط این نیست که انسان بگوید «خدایا بد کردم، اشتباه کردم و مرا ببخش» و پس از آن همان مسیر گذشته را ادامه دهد. توبه یعنی بازگشت واقعی از مسیر اشتباه.

این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: اگر کسی سال‌ها در مسیر اشتباه حرکت کرده و تصمیم بگیرد به سمت خدا بازگردد، آثار این بازگشت به تدریج در زندگی او دیده می‌شود؛ غیبت‌هایش کمتر می‌شود تا ترک شود، چشم و زبانش مهار می‌شود و شهوت و خواسته‌های نفسانی خود را کنترل می‌کند. این همان بازگشت به سمت طهارت است.

وی ادامه داد: انسان از جانب خدا آمده و باید به سوی خدا بازگردد؛ «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ». اگر کسی حقیقتاً توبه کند، خداوند وعده داده است که سیئات او را به حسنات تبدیل کند.

نصرت امام زمان(عج) باید در دل، زبان و رفتار دیده شود

حجت الاسلام تاج لنگرودی با بیان اینکه محبت اهل بیت(ع) انسان را در مسیر نجات قرار می‌دهد، بیان کرد: ممکن است کسی صرفاً محبت قلبی داشته باشد و در نهایت به واسطه همین محبت نجات پیدا کند، اما این به معنای آن نیست که مسیر سختی را طی نخواهد کرد. انسان ممکن است به واسطه گناهان و لغزش‌های خود گرفتار سختی‌های دنیا، برزخ و عقوبت شود و پس از آن مشمول نجات اهل بیت(ع) قرار گیرد.

وی افزود: بنابراین بهتر است انسان از همین دنیا دل، زبان و رفتار خود را در جهت رضایت اهل بیت(ع) و یاری امام زمان(عج) قرار دهد و منتظر نماند که پس از تحمل سختی‌ها به نجات برسد.

امام زمان(عج) یاران واقعی خود را فراموش نمی‌کند

این کارشناس مذهبی در ادامه با اشاره به داستان هشام بن حکم از اصحاب امام صادق(ع) بیان کرد: هشام از شاگردان برجسته امام صادق(ع) بود. او در سنین نوجوانی نزد امام آمد و به دلیل جایگاه علمی و ایمانی خود مورد توجه ویژه حضرت قرار گرفت.

وی ادامه داد: برخی از شاگردان امام صادق(ع) نسبت به توجه ویژه حضرت به هشام اعتراض کردند، اما امام فرمودند علت این توجه آن است که هشام «ناصر لنا بقلبه و لسانه و یده» است؛ یعنی دل، زبان و عمل او در جهت یاری ما قرار دارد.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به یکی از مناظرات هشام در بصره افزود: هشام برای مناظره با فردی که مردم را نسبت به مسئله امامت دچار تردید می‌کرد، به بصره رفت و با استدلال او را محکوم کرد. هنگامی که به مدینه بازگشت، امام صادق(ع) از جزئیات گفت‌وگوی او آگاه بودند.

وی ادامه داد: هشام برخی استدلال‌های خود را برای امام بیان کرد و امام از او پرسیدند چگونه این مطالب را مطرح کردی. هشام نیز توضیح داد. امام صادق(ع) به او فرمودند تو در بصره بودی و من در مدینه، اما از تو غافل نبودم.

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: اگر ما از امام زمان(عج) غافل نباشیم، امام زمان(عج) نیز از ما غافل نیست. همان‌طور که خداوند می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم»، نصرت خداوند نیز متقابل است.

وی در پایان تصریح کرد: اعتقاد ما به امام زمانی است که یاران خود را رها نمی‌کند، اما شرط آن این است که سهم خودمان را درست انجام دهیم و دل، زبان و رفتارمان را در جهت رضایت و نصرت امام زمان(عج) قرار دهیم.