به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنگرود، با اشاره به ضرورت رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان باید در تمام عرصه‌های زندگی مراقب رفتار، اخلاق، معاشرت و عملکرد خود باشد و همواره رضایت خداوند را در نظر بگیرد.

امام جمعه لنگرود با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) تصریح کرد: دوران امامت امام یازدهم (ع) از دوره‌های حساس تاریخ تشیع بود و آن حضرت در شرایط دشوار، جامعه شیعه را مدیریت و هدایت کردند تا برای مسئله غیبت امام زمان (عج) آمادگی پیدا کند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به شهادت امام حسن عسکری (ع) در ۲۸ سالگی در سامرا بیان کرد: مطالعه تاریخ ائمه اطهار (ع) ضروری است تا بدانیم این دین و مکتب در چه شرایطی حفظ و به نسل‌های بعد منتقل شده و ائمه اطهار (ع) چه سختی‌هایی را برای هدایت جامعه شیعه تحمل کردند.

وی ادامه داد: ائمه اطهار (ع) در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اجازه ندادند شیعیان ناامید، مأیوس و متفرق شوند و با توجه به اقتضائات هر دوره، آنان را راهبری و هدایت کردند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره امام حسن عسکری (ع) گفت: بر اساس این روایت، کسی که می‌خواهد خداوند را در حالی ملاقات کند که از رستگاران باشد، باید ولایت امام حسن عسکری (ع) را بپذیرد و در سایه ولایت آن حضرت زندگی کند.

رستگاری انسان در پایان مسیر زندگی آشکار می‌شود

حجت الاسلام نقوی با اشاره به مفهوم «فوز» در قرآن کریم اظهار کرد: فوز به معنای نجات، رستگاری و پیروزی است و خداوند در آیات مختلف از فوز مبین، فوز عظیم و فوز کبیر سخن گفته است.

وی با استناد به آیه ۲۰ سوره حشر افزود: خداوند می‌فرماید «لا یَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ»؛ اهل آتش و اهل بهشت برابر نیستند و اهل بهشت همان رستگاران هستند.

حجت الاسلام نقوی خاطرنشان کرد: ممکن است انسان‌ها در ظاهر و در آغاز زندگی از امکانات مشابهی برخوردار باشند، اما تفاوت واقعی انسان‌ها در پایان مسیر و عاقبت آنان آشکار می‌شود.

وی با اشاره به آیه «مَّن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِکَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ» گفت: نجات از عذاب الهی، فوز آشکار است و انسان باید در دنیا به گونه‌ای زندگی کند که مشمول رحمت الهی شود.

سلامت در رفتار و معاشرت، انسان را به رحمت الهی نزدیک می‌کند

امام جمعه لنگرود با اشاره به مفهوم «سلام» به عنوان یکی از اسماء الهی بیان کرد: اگر انسان بتواند سلامت را در وجود خود محقق کند، در قیامت نیز از عذاب الهی در امان خواهد بود.

وی افزود: سلامت تنها به ظاهر زندگی محدود نمی‌شود، بلکه افکار، اخلاق، رفتار، معاشرت، معاملات و کسب‌وکار انسان نیز باید سالم باشد.

حجت الاسلام نقوی تاکید کرد: اگر انسان به دیگری احترام می‌گذارد تنها به این دلیل که منفعتی از او دریافت کند، این رفتار از سلامت حقیقی برخوردار نیست و انسان باید در همه امور زندگی خود مراقبت داشته باشد.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: هیچ‌کس صرفاً با عمل خود وارد بهشت نمی‌شود و حتی پیامبر اکرم (ص) نیز تأکید کردند که ورود به بهشت به رحمت و فضل الهی وابسته است؛ بنابراین انسان نباید به اعمال خود مغرور شود.

اطاعت و تقوا انسان را در مسیر فوز و رستگاری قرار می‌دهد

حجت الاسلام نقوی با اشاره به آیه «وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ» اظهار کرد: اطاعت از خدا و رسول، خشیت الهی و تقوا، انسان را در مسیر رستگاری قرار می‌دهد.

وی افزود: خشیت به این معناست که انسان به دلیل محبت به خداوند، مراقب رفتار خود باشد و همواره ببیند سخن و رفتار او موجب رضایت خداوند می‌شود یا نارضایتی او.

زیارت حضرت معصومه(س) نباید مورد غفلت قرار گیرد

امام جمعه لنگرود با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در دهم ربیع‌الثانی، این مناسبت را تسلیت گفت و اذعان کرد: همان‌گونه که زیارت امام رضا (ع) مورد توجه قرار می‌گیرد، نباید از زیارت حضرت معصومه (س) نیز غافل شد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت معصومه (س) افزود: در روایات برای زیارت آن حضرت پاداش فراوانی بیان شده و باید از خداوند عاقبت‌به‌خیری و ختم به سعادت را طلب کنیم.

حجت الاسلام نقوی همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان گفت: کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت و ساختن نسل آینده کشور تلاش می‌کنند، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

فرهنگ و تعلیم و تربیت باید به مسئله‌ای فرا راهبردی تبدیل شود

امام جمعه لنگرود با تأکید بر ضرورت توجه جدی به فرهنگ و تعلیم و تربیت، اظهار کرد: مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت باید به عنوان یک مسئله «فرا راهبردی» مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی همه برنامه‌ریزی‌های کشور باید با لحاظ این موضوع انجام شود.

وی با اشاره به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: مسئله عفاف و حجاب تنها دغدغه افراد متدین نیست، بلکه هر فردی که نسبت به سلامت خانواده و آینده فرزندان خود دغدغه دارد، باید نسبت به آسیب‌های این حوزه حساس باشد.

حجت الاسلام نقوی ادامه داد: راهکار اصلی برای حل این مسائل، فرهنگ‌سازی در خانواده و آموزش و پرورش است و معلم پس از خانواده، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و باورهای دانش‌آموز دارد.

نمی‌توان به بهانه ایراد، از اجرای قانون خودداری کرد

امام جمعه لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اجرای قانون گفت: اگر قانونی دارای ایراد است، مسیر اصلاح آن مشخص است و نمی‌توان قانون را اجرا نکرد.

وی افزود: وظیفه قوه مجریه اجرای قانون است و اگر اشکالی در قانونی وجود دارد، باید از مسیر قانونی و با ارائه طرح یا لایحه برای اصلاح آن اقدام شود.

حجت الاسلام نقوی اذعان کرد: اینکه یک مسئول اعلام کند قانونی را اجرا نمی‌کند، رویه خطرناکی برای اداره جامعه است و نباید اجازه داد چنین مسئله‌ای به یک رویه تبدیل شود.

وی درباره قانون عفاف و حجاب نیز گفت: اجرای قوانین موجود در این حوزه ضروری است، اما اجرای قانون به تنهایی تمام راه‌حل نیست و فرهنگ‌سازی باید در خانواده و نظام آموزشی به صورت جدی دنبال شود.

اصلاح مسائل فرهنگی باید از خانواده و آموزش و پرورش آغاز شود

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی ریشه‌ای اظهار کرد: اگر قرار است مسائل فرهنگی و اجتماعی اصلاح شود، باید از خانواده و آموزش و پرورش آغاز کنیم؛ چراکه دانش‌آموز پس از خانواده، تأثیر زیادی از معلم خود می‌پذیرد.

وی افزود: معلم نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد و توجه به جایگاه معلم و نظام تعلیم و تربیت باید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

نسل جوان باید با ریشه‌های تاریخی و تمدنی کشور آشنا شود

امام جمعه لنگرود با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با تاریخ و تمدن کشور اظهار کرد: ممکن است یک فرد در رشته علمی خود به موفقیت و نخبگی برسد، اما با ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشور خود آشنایی کافی نداشته باشد.

وی افزود: توجه به هویت تاریخی و فرهنگی باید از دوران آموزش و پرورش آغاز شود تا نسل آینده در کنار دانش تخصصی، شناخت مناسبی از پیشینه و هویت کشور خود داشته باشد.

دفاع مقدس الگویی برای اداره کشور در شرایط دشوار است

حجت الاسلام نقوی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس یکی از مقاطع درخشان و پرافتخار تاریخ ملت ایران است و باید یاد امام راحل، شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه جنگ همواره با خسارت و تبعات تلخ همراه است، اذعان کرد: ملت ایران با وجود همه خسارت‌ها و ویرانی‌های جنگ تحمیلی، این دوران را به یک مقطع پرافتخار و الگویی برای آینده کشور تبدیل کرد.

امام جمعه لنگرود تصریح کرد: هرکس امروز و در آینده بخواهد کشور را مدیریت کند، باید از الگوی دفاع مقدس استفاده کند؛ چراکه در آن دوران، مردم با وحدت و انسجام در کنار یکدیگر قرار گرفتند و هرکس برای خود نقشی تعریف کرد.

وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ تحمیلی گفت: دشمن به دنبال تصرف و تجزیه کشور، تضعیف انقلاب اسلامی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بود و به گفته وی، همین اهداف در جنگ‌های اخیر نیز دنبال شده است.

یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی باید در مدارس زنده نگه داشته شود

حجت الاسلام نقوی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و شهادت جمعی از دانش‌آموزان و معلمان در جنگ‌های اخیر اذعان کرد: یاد و نام این شهدا باید در مدارس گرامی داشته شود و در کنار ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز دوران دفاع مقدس، از فداکاری آنان برای نسل جدید روایت شود.

وی افزود: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده، از وظایف مهم نظام تعلیم و تربیت و مجموعه‌های فرهنگی کشور است.

تحولات منطقه نشان‌دهنده نقش‌آفرینی جریان مقاومت است

امام جمعه لنگرود در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت بیان کرد: یمن امروز به یکی از اجزای مهم جبهه مقاومت تبدیل شده و اقدامات انصارالله این کشور در تحولات منطقه تأثیرگذار بوده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات عراق گفت: گروه‌های مقاومت عراق در برابر فشارها برای خلع سلاح مقاومت مواضع خود را اعلام کرده‌اند و بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق و جلوگیری از استفاده نظامی از آسمان این کشور تأکید دارند.

حجت الاسلام نقوی در پایان با دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج)، علو درجات امام راحل و شهدای گرانقدر، برای اسلام، مسلمانان، مستضعفان و جبهه مقاومت طلب نصرت و یاری کرد.