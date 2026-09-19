فکت چک؛ اخباری که ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره خسارات گسترده و تاریخی به ایران در جریان حملات نظامی
-صدور رأی علیه آرای انضباطی سازمان بورس و ابطال آن
-برنامه روسیه برای فراخوان ۳۰۰ هزار نفر به ارتش تاپایان سال ۲۰۲۶
-ارتباط جان باختن یک جوان قروهای به حوادث امنیتی
-الحاق شهرستان اصلاندوز به منطقه آزاد تجاری- صنعتی اردبیل
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