  1. مجله مهر
  2. فجازی
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

فکت چک؛ اخباری که ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره خسارات گسترده و تاریخی به ایران در جریان حملات نظامی

-صدور رأی علیه آرای انضباطی سازمان بورس و ابطال آن

-برنامه روسیه برای فراخوان ۳۰۰ هزار نفر به ارتش تاپایان سال ۲۰۲۶

-ارتباط جان باختن یک جوان قروه‌ای به حوادث امنیتی

-الحاق شهرستان اصلاندوز به منطقه آزاد تجاری- صنعتی اردبیل

فکت چک؛ اخباری که ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6951694
مریم علی بابایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه