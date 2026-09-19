به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی بعدازظهر شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل طولانی بودن محورهای کویری و یکنواختی مسیرها، شرایط خاصی از نظر رانندگی دارد و این وضعیت می‌تواند احتمال خستگی و بروز حوادث را افزایش دهد.

وی افزود: شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان نباید به عاملی برای از دست رفتن جان مسافران و هموطنان تبدیل شود و لازم است نقاط ضعف موجود در حوزه ایمنی راه‌ها شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به سهم قابل توجه راه‌های روستایی در تصادفات استان تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد تصادفات خراسان جنوبی در راه‌های روستایی اتفاق می‌افتد که این آمار زنگ خطری برای ایمنی محورهای فرعی و روستایی استان است.

وی ادامه داد: کمبود محورهای دوبانده و وجود مسیرهای دوطرفه، در کنار حجم بالای تردد خودروهای سنگین و ترانزیتی از بنادر جنوبی به سمت استان‌های شمالی و دیگر نقاط کشور، از جمله عواملی است که شرایط ترافیکی خراسان جنوبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محبی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به موضوع تصادفات گفت: روش‌هایی مانند اعمال قانون، توقیف خودرو یا نصب تابلوهای هشداردهنده به تنهایی پاسخگوی شرایط موجود نیست و باید یک بسته جامع برای کاهش تصادفات با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول تدوین و اجرا شود.

تصادفات نیازمند اقدام مشترک دستگاه‌هاست

رئیس پلیس راه کشور تصادفات را یک مسئولیت ملی و موضوعی مشترک میان دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های متعددی در حوزه ترافیک و ایمنی راه‌ها نقش دارند و اقدامات جزیره‌ای و تک‌محوری نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی مسائل تصادفات باشد.

وی با اشاره به سهم بالای واژگونی خودرو در حوادث خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان در واژگونی خودرو رتبه بالایی در کشور دارد و در گزارش بسیاری از تصادفات، خستگی و خواب‌آلودگی راننده به عنوان علت حادثه ثبت شده است.

محبی ادامه داد: حتی اگر راننده مرتکب خطا شود، نباید نتیجه آن مرگ راننده یا سرنشینان باشد؛ بنابراین باید با ارتقای ایمنی جاده، ایجاد شانه ایمن، نصب شیارهای لرزاننده، خط‌کشی مناسب و دیگر اقدامات ایمنی، شدت تصادفات کاهش یابد.

وی افزود: زیرساخت جاده باید به گونه‌ای باشد که در صورت خطای راننده، از شدت حادثه کاسته شود و امکان حفظ جان سرنشینان افزایش پیدا کند.

کمبود استراحتگاه در مسیرهای طولانی

رئیس پلیس راه کشور کمبود مجتمع‌های خدماتی و استراحتگاه‌های بین‌راهی را یکی دیگر از مشکلات خراسان جنوبی دانست و گفت: رانندگان در مسیرهای طولانی و یکنواخت استان به فضاهایی برای توقف و استراحت نیاز دارند و کمبود این مراکز می‌تواند در افزایش تصادفات مؤثر باشد.

محبی با اشاره به زمان وقوع حوادث رانندگی در جاده‌های استان گفت: بیشترین تصادفات خراسان جنوبی از ساعت ۱۶ به بعد و به‌ویژه تا ساعت ۲۲ رخ می‌دهد و سهم این بازه زمانی بیش از ۴۱ درصد است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی و خدماتی باید متناسب با این الگوی زمانی، فعالیت خود را از حالت اداری خارج کنند و در ساعات اوج تصادفات، حضور میدانی و متمرکز بیشتری داشته باشند.

رئیس پلیس راه کشور گفت: با توجه به وضعیت زیرساختی محورهای خراسان جنوبی، باید همزمان با اصلاح رفتار رانندگان، ایمنی راه‌ها نیز ارتقا یابد تا خطاهای انسانی به حوادث شدید و تلفات جانی منجر نشود.

۹۵ کیلومتر راه در انتظار تعیین تکلیف

وی با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه راه در خراسان جنوبی اظهار کرد: حدود ۹۵ کیلومتر از راه‌های استان در شرایطی قرار دارد که نیازمند تعیین تکلیف و مشخص شدن متولی نگهداری و ایمن‌سازی است.

محبی افزود: برای پیگیری این موضوع و تأمین اعتبار مورد نیاز، رایزنی‌هایی با مسئولان مربوطه انجام شده و مقرر است با حضور مسئولان حوزه راه و اختصاص اعتبار، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی این محورها دنبال شود.

وی همچنین از پیگیری برای تأمین خودروهای مورد نیاز پلیس راه استان خبر داد و گفت: در حوزه تجهیزات خودرویی نیز اقدامات لازم در حال انجام است و تلاش می‌شود نیازهای پلیس راه خراسان جنوبی تأمین شود.

رئیس پلیس راه کشور درباره احداث و تجهیز پاسگاه‌های پلیس راه نیز اظهار کرد: موضوع ساخت پاسگاه‌های مورد نیاز در دستور کار قرار دارد و با توجه به اولویت‌بندی انجام شده، برای تعیین تکلیف و اجرای پروژه‌های ضروری پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

محبی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با ایمنی راه‌ها گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول می‌توان اقدامات مؤثری برای ایمن‌سازی راه‌های خراسان جنوبی و کاهش شمار جان‌باختگان حوادث ترافیکی انجام داد.