  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

پلیس از نقطه‌ضعف بزرگ جاده‌های خراسان جنوبی پرده برداشت

پلیس از نقطه‌ضعف بزرگ جاده‌های خراسان جنوبی پرده برداشت

بیرجند- رئیس پلیس راه کشور گفت: بیش از ۴۰ درصد تصادفات خراسان جنوبی در راه‌های روستایی رخ می‌دهد؛ سهمی که ضرورت ایمن‌سازی این محورها را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی بعدازظهر شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل طولانی بودن محورهای کویری و یکنواختی مسیرها، شرایط خاصی از نظر رانندگی دارد و این وضعیت می‌تواند احتمال خستگی و بروز حوادث را افزایش دهد.

وی افزود: شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان نباید به عاملی برای از دست رفتن جان مسافران و هموطنان تبدیل شود و لازم است نقاط ضعف موجود در حوزه ایمنی راه‌ها شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به سهم قابل توجه راه‌های روستایی در تصادفات استان تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد تصادفات خراسان جنوبی در راه‌های روستایی اتفاق می‌افتد که این آمار زنگ خطری برای ایمنی محورهای فرعی و روستایی استان است.

وی ادامه داد: کمبود محورهای دوبانده و وجود مسیرهای دوطرفه، در کنار حجم بالای تردد خودروهای سنگین و ترانزیتی از بنادر جنوبی به سمت استان‌های شمالی و دیگر نقاط کشور، از جمله عواملی است که شرایط ترافیکی خراسان جنوبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محبی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به موضوع تصادفات گفت: روش‌هایی مانند اعمال قانون، توقیف خودرو یا نصب تابلوهای هشداردهنده به تنهایی پاسخگوی شرایط موجود نیست و باید یک بسته جامع برای کاهش تصادفات با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول تدوین و اجرا شود.

تصادفات نیازمند اقدام مشترک دستگاه‌هاست

رئیس پلیس راه کشور تصادفات را یک مسئولیت ملی و موضوعی مشترک میان دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های متعددی در حوزه ترافیک و ایمنی راه‌ها نقش دارند و اقدامات جزیره‌ای و تک‌محوری نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی مسائل تصادفات باشد.

وی با اشاره به سهم بالای واژگونی خودرو در حوادث خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان در واژگونی خودرو رتبه بالایی در کشور دارد و در گزارش بسیاری از تصادفات، خستگی و خواب‌آلودگی راننده به عنوان علت حادثه ثبت شده است.

محبی ادامه داد: حتی اگر راننده مرتکب خطا شود، نباید نتیجه آن مرگ راننده یا سرنشینان باشد؛ بنابراین باید با ارتقای ایمنی جاده، ایجاد شانه ایمن، نصب شیارهای لرزاننده، خط‌کشی مناسب و دیگر اقدامات ایمنی، شدت تصادفات کاهش یابد.

وی افزود: زیرساخت جاده باید به گونه‌ای باشد که در صورت خطای راننده، از شدت حادثه کاسته شود و امکان حفظ جان سرنشینان افزایش پیدا کند.

کمبود استراحتگاه در مسیرهای طولانی

رئیس پلیس راه کشور کمبود مجتمع‌های خدماتی و استراحتگاه‌های بین‌راهی را یکی دیگر از مشکلات خراسان جنوبی دانست و گفت: رانندگان در مسیرهای طولانی و یکنواخت استان به فضاهایی برای توقف و استراحت نیاز دارند و کمبود این مراکز می‌تواند در افزایش تصادفات مؤثر باشد.

محبی با اشاره به زمان وقوع حوادث رانندگی در جاده‌های استان گفت: بیشترین تصادفات خراسان جنوبی از ساعت ۱۶ به بعد و به‌ویژه تا ساعت ۲۲ رخ می‌دهد و سهم این بازه زمانی بیش از ۴۱ درصد است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی و خدماتی باید متناسب با این الگوی زمانی، فعالیت خود را از حالت اداری خارج کنند و در ساعات اوج تصادفات، حضور میدانی و متمرکز بیشتری داشته باشند.

رئیس پلیس راه کشور گفت: با توجه به وضعیت زیرساختی محورهای خراسان جنوبی، باید همزمان با اصلاح رفتار رانندگان، ایمنی راه‌ها نیز ارتقا یابد تا خطاهای انسانی به حوادث شدید و تلفات جانی منجر نشود.

۹۵ کیلومتر راه در انتظار تعیین تکلیف

وی با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه راه در خراسان جنوبی اظهار کرد: حدود ۹۵ کیلومتر از راه‌های استان در شرایطی قرار دارد که نیازمند تعیین تکلیف و مشخص شدن متولی نگهداری و ایمن‌سازی است.

محبی افزود: برای پیگیری این موضوع و تأمین اعتبار مورد نیاز، رایزنی‌هایی با مسئولان مربوطه انجام شده و مقرر است با حضور مسئولان حوزه راه و اختصاص اعتبار، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی این محورها دنبال شود.

وی همچنین از پیگیری برای تأمین خودروهای مورد نیاز پلیس راه استان خبر داد و گفت: در حوزه تجهیزات خودرویی نیز اقدامات لازم در حال انجام است و تلاش می‌شود نیازهای پلیس راه خراسان جنوبی تأمین شود.

رئیس پلیس راه کشور درباره احداث و تجهیز پاسگاه‌های پلیس راه نیز اظهار کرد: موضوع ساخت پاسگاه‌های مورد نیاز در دستور کار قرار دارد و با توجه به اولویت‌بندی انجام شده، برای تعیین تکلیف و اجرای پروژه‌های ضروری پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

محبی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با ایمنی راه‌ها گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول می‌توان اقدامات مؤثری برای ایمن‌سازی راه‌های خراسان جنوبی و کاهش شمار جان‌باختگان حوادث ترافیکی انجام داد.

کد مطلب 6951696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه