پویش سراسری «میثاق با ولایت» در سواحل خزر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عابدینی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آغاز حرکت عظیم فرهنگی-ورزشی پویش «میثاق با ولایت»، اظهار کرد: این پویش با هدف تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و به یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان، بهویژه شهدای فرمانده و شهدای دانشآموز میناب و با گرامیداشت مقام شامخ شهدای ورزشکار در حال برگزاری است.
معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان افزود: در این برنامه، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم متبرک امام حسین (ع) با مشارکت و هماهنگی معاونتهای تربیت بدنی سپاه قدس گیلان و با همکاری جمعی از هیئتهای ورزشی از جمله هیئت ورزشهای آبی، قایق موتوری، شنا، سوارکاری، هیئت آفرود و جنگلنوردی، هیئت ورزشهای پروازی و هیئت دوچرخهسواری حمل میشود.
وی با بیان اینکه امواج دریای خزر امروز نظارهگر این حرکت عظیم است، تصریح کرد: این پویش از غربیترین نقطه ساحلی گیلان یعنی شهرستان آستارا آغاز شده و تا شرقیترین ساحل استان در شهرستان رودسر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ عابدینی گفت: گروههای ورزشی با مشتهای گرهکرده و اهتزاز پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و امام حسین (ع)، این مسیر را در امتداد ساحل همیشه نیلگون خزر طی خواهند کرد.
وی هدف از این اقدام را ایجاد وحدت و ارسال پیام مهم اطاعت از ولایت در استانهای شمالی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و گفت: شرکتکنندگان با شعار حماسی «ای رهبر آزاده، آمادهایم آماده» بر عهد و پیمان خود تأکید میکنند.
معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان افزود: این پرچم با شعار «با ولایت عهد بستیم و تا شهادت ایستادهایم» در نهایت جهت تداوم این حرکت معنوی و انقلابی به ورزشکاران بسیجی استان مازندران انتقال داده خواهد شد.
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