به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید یحیی‌پور ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در کلاچای اظهار کرد: ملت ایران نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی تعهدی تزلزل‌ناپذیر دارد.

وی با اشاره به اهمیت حماسه نهم دی افزود: این حماسه تجلی پیوند عمیق و ناگسستنی میان ملت و حاکمیت است و تا زمانی که این پیوند مستحکم میان مردم و ولایت وجود داشته باشد، هیچ‌کس قادر نخواهد بود نقشه‌های شوم خود را برای ضربه زدن به نظام اسلامی عملی کند.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با بیان اینکه حماسه نهم دی سال ۸۸ برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ملت ایران است، تصریح کرد: تبیین ابعاد و عظمت این حماسه یک رسالت بزرگ است که بر عهده همه ما قرار دارد و باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.

سرهنگ یحیی‌پور در ادامه بر ضرورت حضور مدیران جهادی و انقلابی در ساختار خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: بدون تردید حضور این مدیران در ساختار نظام، نقش مؤثری در افزایش امید اجتماعی و کاهش مشکلات مردم خواهد داشت.

وی همچنین توجه به مسائل معیشتی مردم را امری مهم دانست و از مسئولان خواست با به‌کارگیری تمام توان و ظرفیت‌های موجود، در جهت ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم تلاش کنند.