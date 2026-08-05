عملیات آبرسانی به ۵ روستای اشکورات رودسر وارد مرحله نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر قاسمی جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان صبح چهارشنیه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به عملیات آبرسانی در روستاهای شهرستان رودسر که از برنامه‌های جهاد آبرسانی محسوب می‌شود، اظهار کرد:این پروژه در سال ۱۴۰۱ توسط قرارگاه خاتم‌ الانبیاء در روستاهای کم‌ برخوردار منطقه آغاز شد.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان با اشاره به توقف اجرای طرح از اوایل سال ۱۴۰۳ به دلیل محدودیت‌ها، گفت که در این مدت اهالی منطقه بار دیگر با مشکل تأمین آب شرب و کشاورزی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه این طرح با انتقال آب از ارتفاع ۲۷۵۰ متری به روستاهای هدف، یکی از دیرینه‌ترین مشکلات منطقه را مرتفع می‌کند، تصریح کرد:در این عملیات، مشارکت مستقیم مردم و نیروهای بسیجی در کنار برنامه‌ریزی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، نقش تعیین‌ کننده‌ای در پیشبرد مراحل اجرایی ایفا کرده است.

سرهنگ قاسمی با اشاره به دستور سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، مبنی بر واگذاری دهستان شوئیل به هدف قرارگاه پیشرفت، گفت: با پیگیری‌های مردمی و در چهارچوب مأموریت‌های قرارگاه، زمینه ازسرگیری پروژه فراهم شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات جلسات هماهنگی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان با همکاری سپاه ناحیه رودسر، کمک‌های مردمی و اعتبارات تلفیقی، عملیات فاز نهایی را از مردادماه با شتاب بیشتری دنبال می‌کند.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه خط انتقال آب این مجتمع آبرسانی به طول ۲۵ کیلومتر، از چشمه‌های واقع در ارتفاع ۲۷۵۰ متری سرچشمه می‌گیرد، گفت: این خط انتقال با عبور از مسیرهای صعب‌العبور، آب را به روستاهای هدف می‌رساند.

وی ادامه داد:تحقق این پروژه پس از سه دهه مطالبه ساکنان منطقه، نقش حیاتی در پایان دادن به سال‌ها سرگردانی مردم برای تأمین آب آشامیدنی و کاهش مهاجرت روستاییان دارد.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و معتمدین محلی می‌توان گام‌های مؤثری در رفع محرومیت‌های دهستان شوئیل برداشت، اظهار کرد:این پروژه که پیش‌تر دو سال متوقف شده بود، با هدف رفع کم‌آبی مزمن منطقه، از ابتدای مردادماه با مشارکت مردم و بسیجیان کلید خورد به منظور سیدن آب پایدار به پنج روستای مذکور تا پایان نیمه اول شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود:با تکمیل این مجتمع آبرسانی، دغدغه معیشتی و بهداشتی حدود ۴۰۰ خانوار روستایی برطرف می‌شود و زمینه توسعه کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی در این بخش از استان گیلان فراهم می‌شود.