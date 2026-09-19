به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در نشست کمیته دانشگاهی بیماری‌های حاد تنفسی با محوریت کووید-۱۹ و آنفلوآنزا، آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان یزد، روند ابتلا و فوتی‌ها و همچنین اقدامات مراقبتی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این نشست با اشاره به روند افزایشی کووید-۱۹ در کشور اظهار کرد: در هفته بیست‌وپنجم سال جاری، ۱۲.۲ درصد تست‌های کووید-۱۹ در استان یزد مثبت بوده، در حالی که میزان مثبت شدن تست آنفلوآنزا ۲.۹ درصد ثبت شده است.

مژگان مینوسپهر افزود: در همین بازه زمانی، میزان تست مثبت کووید-۱۹ در کشور ۱۱.۷ درصد و تست مثبت آنفلوآنزا ۴.۲ درصد گزارش شده است.

وی با اشاره به آغاز زودهنگام موج بیماری‌های تنفسی در سال جاری ادامه داد: اگرچه آنفلوآنزا نیز روند افزایشی خود را آغاز کرده است، اما در شرایط فعلی سرعت افزایش موارد کووید-۱۹ بیشتر بوده و میزان آن از آستانه هشدار عبور کرده است.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به موارد فوتی ناشی از بیماری‌های تنفسی گفت: موارد فوتی در گروه‌های سنی مختلف، از کودکان تا سالمندان، مشاهده شده است و این موضوع ضرورت توجه ویژه به افراد در معرض خطر، تقویت مراقبت‌ها و تشخیص به‌موقع بیماری‌های تنفسی را افزایش می‌دهد.

در این نشست همچنین روند پایش بیماری‌های تنفسی و اقدامات مراقبتی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی برای مواجهه با افزایش موارد بیماری تأکید شد.

تأمین و توزیع واکسن آنفلوآنزا نیز از دیگر محورهای این نشست بود. با توجه به محدودیت تأمین واکسن در سطح کشور، رایزنی‌ها برای توزیع آن در داروخانه‌ها در حال انجام است و بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی یزد، با ورود محموله‌ها، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

بر اساس توصیه‌های مطرح‌شده، شهروندان باید ضمن رعایت بهداشت فردی و تأمین تهویه مناسب محیط‌ها، نسبت به علائم بیماری‌های تنفسی بی‌توجه نباشند. سالمندان، کودکان، زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و دیگر گروه‌های در معرض خطر نیز در صورت بروز علائم شدید تنفسی یا تشدید علائم، باید در کوتاه‌ترین زمان برای ارزیابی و دریافت خدمات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.