به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی در نشست بررسی فعالیت‌های محله‌محور اظهار کرد: با توجه به اهمیت محله‌محوری و تأکید دولت بر مشارکت مردم در امور محلات، باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت فعالیت‌های سلامت‌محور استفاده شود.

وی افزود: در این نشست راهکارهای تقویت فعالیت‌ها در محلات و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف در محلات برنامه‌ها و فعالیت‌هایی دارند و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب، از موازی‌کاری جلوگیری و ظرفیت‌ها به صورت هم‌افزا استفاده شود.

شریفی ادامه داد: در برخی محلات، کانون‌های سلامت با همکاری روحانیون، بسیج، افراد اثرگذار محلی و کارکنان حوزه بهداشت فعال هستند و برای شناسایی نیازهای مردم اقدام می‌کنند.

وی گفت: پس از نیازسنجی، مسائل و مشکلات محلات اولویت‌بندی و بر اساس اولویت‌ها، با استفاده از ظرفیت مردم و امکانات موجود برای حل تدریجی مشکلات اقدام خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خاطرنشان کرد: در این مسیر از ظرفیت و حمایت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز استفاده می‌شود تا با هم‌افزایی بیشتر، خدمات سلامت مؤثرتری در محلات ارائه شود.