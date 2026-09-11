ابراهیمی: انسجام اجتماعی پشتوانه اصلی جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بهاباد با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت اظهار کرد: مقاومت امروز به لحظه‌های الهی و وعده‌های نصرت خداوند نزدیک شده و انسجام اجتماعی یکی از لوازم اصلی مقاومت است.

وی افزود: سخنان ناامیدکننده، تضعیف روحیه عمومی و اقداماتی که مانع مقاومت شود، نباید در جامعه ترویج شود و همه باید از تفرقه و القای ناامیدی پرهیز کنند.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه انسجام اجتماعی نقطه مقابل برنامه‌های دشمنان برای تضعیف جبهه مقاومت است، گفت: در شرایط کنونی حفظ وحدت و همدلی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

ابراهیمی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مشکلات معیشتی و تأمین انرژی به‌ویژه بنزین، مقابله با قاچاق سوخت را ضروری دانست و از همکاری نهادهای امنیتی و مسئولان شهرستان در این زمینه قدردانی کرد.

وی همچنین با تأکید بر وظایف دولت در حوزه انسجام ملی گفت: هیچ تصمیمی نباید بدون توجه به اصل انسجام اجتماعی اتخاذ شود و مسئولان باید مراقب اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشند.

امام جمعه بهاباد با اشاره به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جبهه مقاومت تصریح کرد: افزایش فشارها و توطئه‌ها موجب استحکام بیشتر مقاومت جامعه اسلامی خواهد شد و آینده به نفع ملت‌های مقاوم منطقه رقم خواهد خورد.