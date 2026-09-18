امام جمعه بهاباد: هر مسجد یک مدرسه را برای تربیت نسل آینده همراهی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بهاباد با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: اهلبیت(ع) بهترین الگو برای جامعه هستند و حضرت فاطمه معصومه(س) نیز میتواند الگویی برای بانوان باشد.
وی افزود: وجود حضرت معصومه(س) منشأ برکات فراوانی در زمینه تحصیل علوم دینی و ترویج معارف اسلامی بوده و حوزه علمیه قم نیز در توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی در شهرستانها نقش دارد.
دفاع مقدس؛ نماد ایستادگی ملت ایران
امام جمعه بهاباد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: شهدای دفاع مقدس با ایمان و اخلاص، جان خود را برای دفاع از کشور و حفظ وطن فدا کردند و دشمن با وجود همه فشارها نتوانست به اهداف خود دست یابد.
ابراهیمی ایمان به وعدههای الهی و باور به نصرت خداوند را از عوامل مهم ایستادگی رزمندگان دانست و افزود: این باور همچنان میتواند در استمرار مقاومت و عبور از شرایط دشوار نقشآفرین باشد.
خودباوری و ظرفیتهای داخلی تقویت شود
وی خودباوری را از الزامات پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت: باید باور داشته باشیم که توانایی ساختن کشور را داریم و میتوانیم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.
امام جمعه بهاباد تأکید کرد: برای تداوم این ایستادگی باید وحدت ملی و اعتماد متقابل در جامعه تقویت شود و مسئولان نیز در تصمیمگیریها، انسجام اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.
هر مسجد یک مدرسه را همراهی کند
ابراهیمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی بر تقویت ارتباط مساجد و مدارس تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود هر مسجد در هر محله، مسئولیت ارتباط و همراهی با یک مدرسه را برعهده بگیرد.
وی افزود: ارتباط مستمر مسجد و مدرسه میتواند در تربیت و هدایت نسل آینده مؤثر باشد و این طرح باید با همکاری هیئت امنای مساجد و روحانیون دنبال شود.
امام جمعه بهاباد تصریح کرد: مسجد نباید تنها محل برگزاری برنامههای عبادی باشد، بلکه باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی محله و حمایت از مدارس و دانشآموزان نیز نقشآفرین باشد.
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