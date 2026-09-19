به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه امروز شنبه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده خرمآباد - الشتر، محدوده روستای «رباط دولتشاه»، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
پس از دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله آتشنشانان ایستگاه شماره چهار خرمآباد برای امدادرسانی و ایمنسازی محل به محل سانحه اعزام شدند.
انحراف و واژگونی خودروی ال۹۰
بر اساس این گزارش، در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ از مسیر خود منحرف و واژگون شده بود.
آتشنشانان پس از حضور در محل، اقدامات ایمنی لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی بعدی انجام دادند و نسبت به ایمنسازی محل سانحه اقدام کردند.
انتقال ۴ مصدوم به بیمارستان
در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که مصدومان توسط آمبولانس مرکز فوریتهای پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.
عملیات امدادرسانی و ایمنسازی این حادثه توسط نیروهای آتشنشانی و خدمات امدادی انجام شد.
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