به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نریمانی گفت: اتصال سامانههای شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک استان برای صدور شناسنامه یکتا، گامی مهم در راستای ساماندهی فرآیندهای ساختمانی و مقابله با جرائم حوزه پیشفروش ساختمان است.
در آیینی که به صورت همزمان در پنج استان کشور برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد ارتباط میان سامانههای مرتبط میتواند با افزایش شفافیت اطلاعات، از شکلگیری برخی تخلفات و جرائم در حوزه ساختوساز و معاملات پیشفروش ساختمان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: صدور شناسنامه یکتا برای ساختمانها، زمینه دسترسی به اطلاعات دقیقتر و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از اختلافات و پروندههای قضایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف خود از اقدامات پیشگیرانه و طرحهایی که به شفافیت، کاهش تخلفات و حفظ حقوق مردم منجر شود، حمایت میکند.
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